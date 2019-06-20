Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Первый полет на Международную космическую станцию (МКС) космического корабля Crew Dragon с экипажем планируется между ноябрем 2019 года и маем 2020 года.

В заявке на разрешение использовать определенные частоты приемо-передающего оборудования в ходе первого полёта Crew Dragon с экипажем, которую компания-производитель SpaceX Илона Маска направила в Федеральную комиссию США по связи (FCC), указан период действия разрешения с 1 ноября 2019 года по 1 мая 2020 года. Заявка опубликована на сайте FCC.

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС.

Первый испытательный полет корабля с экипажем на станцию планировался на конец сентября, но был отложен из-за взрыва при испытании системы аварийного спасения корабля на мысе Канаверал в апреле.