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РИА Новости

Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР

01:07
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБлокпост украинских военных в Донецкой области
Блокпост украинских военных в Донецкой области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пьяный командир одного из подразделений украинских силовиков в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с позиций. Об этом рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, 18 июня в районе населенного пункта Троицкое командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ, будучи пьяным, начал стрелять из автомата по трем военнослужащим, которые хотели оставить позиции.
Военнослужащие украинских вооруженных сил Украины
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Военнослужащие получили серьезные ранения, но командование бригады скрыло этот факт. Сейчас солдаты находятся в одной из больниц Троицкого района.
Кроме того, Филипоненко заявил, что украинские военные активно размещают в Донбассе запрещенные вооружения, а также противодействуют наблюдению за их позициями со стороны мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности применяя средства радиоэлектронной борьбы против беспилотников.
В ДНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
О тех же проблемах говорят и в Киеве: так, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в конце прошлого года заявил, что небоевые потери силовиков за все время военных действий в Донбассе составили 2,7 тысячи человек, причем в 175 случаях это были отравления алкоголем и наркотиками.
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Популярные комментарии
Опять что то начинается...поэтому надо пускать розжиги. Все вдруг ссылаются на эту говорящую голову, и нигде никаких подробностей, ни номера части, ни имен-фамилий. Просто роспуск слухов для подогрева.
20 июня, 04:20
ppartyzan43
24300288
в/ч 2054, Пэлэпенко, Пэрдэчук и Саложеров
20 июня, 04:22
Мигрант с Марса
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