Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пьяный командир одного из подразделений украинских силовиков в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с позиций. Об этом Пьяный командир одного из подразделений украинских силовиков в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с позиций. Об этом рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, 18 июня в районе населенного пункта Троицкое командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ, будучи пьяным, начал стрелять из автомата по трем военнослужащим, которые хотели оставить позиции.

Военнослужащие получили серьезные ранения, но командование бригады скрыло этот факт. Сейчас солдаты находятся в одной из больниц Троицкого района.

Кроме того, Филипоненко заявил, что украинские военные активно размещают в Донбассе запрещенные вооружения, а также противодействуют наблюдению за их позициями со стороны мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности применяя средства радиоэлектронной борьбы против беспилотников.

В ДНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.