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РИА Новости
Культура

Первый кинофестиваль экранизаций "Читка" откроется в Москве в четверг

10:31
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПресс-конференция, посвященная проведению кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова "17 мгновений…". Сергей Урсуляк.
Пресс-конференция, посвященная проведению кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова 17 мгновений…. Сергей Урсуляк.
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Пресс-конференция, посвященная проведению кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова "17 мгновений…". Сергей Урсуляк.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Первый фестиваль экранизаций "Читка", жюри которого возглавит режиссер Сергей Урсуляк, стартует в столице в четверг, сообщила пресс- служба киносмотра.
"Фестиваль является логическим продолжением активно растущего мирового тренда создания кинопроектов и сериалов, в основу которых легли литературные произведения", - говорится в сообщении.
Жюри конкурсной программы возглавит режиссер, сценарист, продюсер Сергей Урсуляк ("Ликвидация", "Жизнь и судьба", "Тихий Дон", "Ненастье"). Также в состав жюри войдут писатели Алексей Иванов и Александра Маринина.
"Главная задача литературы и кино – рождать эмоции. Именно ради них мы садимся смотреть фильмы и сериалы или открываем книгу. И в литературных, и в кинопроизведениях мы хотим найти новые смыслы, ответы на давно волнующие нас вопросы, погрузиться в мир захватывающих событий – реалистичных или фантастических. Задача нашего фестиваля – объединить два великих искусства: литературу и кинематограф. И дать возможность зрителям и профессионалам по достоинству оценить результаты этого союза", – приводит пресс-служба слова продюсера фестиваля Антона Калинкина.
Конкурсная программа фестиваля будет состоять как из готовых фильмов и сериалов, так из еще незаконченных проектов в формате больших презентаций. На фестивале также пройдут питчинги новых кинопроектов, сериалов и литературных произведений.
Внеконкурсная программа будет состоять из российских и международных экранизаций, а также ретроспективных показов классики и фильмов, снятых в разные годы по одному и тому же литературному источнику. Эксклюзивным форматом фестиваля станет уникальная читка сценариев событийных экранизаций прошлого – в ней примут участие известные российские актеры и актрисы.
Первый смотр экранизаций пройдет в Москве с 20 по 23 июня.
Режиссер и продюсер Алексей Учитель в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.
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