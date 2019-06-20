Первый кинофестиваль экранизаций "Читка" откроется в Москве в четверг

"Главная задача литературы и кино – рождать эмоции. Именно ради них мы садимся смотреть фильмы и сериалы или открываем книгу. И в литературных, и в кинопроизведениях мы хотим найти новые смыслы, ответы на давно волнующие нас вопросы, погрузиться в мир захватывающих событий – реалистичных или фантастических. Задача нашего фестиваля – объединить два великих искусства: литературу и кинематограф. И дать возможность зрителям и профессионалам по достоинству оценить результаты этого союза", – приводит пресс-служба слова продюсера фестиваля Антона Калинкина.