В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более девяти тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в канадской провинции Альберта из-за бушующих лесных пожаров, сообщает издание Более девяти тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в канадской провинции Альберта из-за бушующих лесных пожаров, сообщает издание Global News

Как отмечает издание, в провинции наступила сильнейшая за более чем 40 лет засуха, лесные пожары бушуют здесь с конца мая.

Mandatory evacuation ordered for Alberta's northernmost community due to fire https://t.co/5VywWiznlH pic.twitter.com/pLgIvKxtqx — NEWS 1130 (@NEWS1130) June 18, 2019

В понедельник были эвакуированы три района провинции, и площадь пожаров продолжает увеличиваться. Еще в нескольких районах действует предупреждение об эвакуации по первому требованию.

Издание сообщает, что площадь одного из пожаров достигла 324 тысячи гектаров. Во вторник из-за густого дыма от пожаров на несколько часов было прервано воздушное сообщение.