Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека

МЕХИКО, 20 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассчитывает, что визит в страну верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет послужит улучшению ситуации с правами человека.
Бачелет посетит Венесуэлу с 19 по 21 июня для оценки ситуации с правами человека в стране, сообщила ранее пресс-служба УВКПЧ ООН.
"У нас большие ожидания от этого визита, он послужит на благо системы прав человека Венесуэлы, чтобы улучшить ее. Надо выслушать рекомендации, чтобы Венесуэла улучшалась. Добро пожаловать", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.