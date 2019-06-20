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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека

00:38
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 20 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассчитывает, что визит в страну верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет послужит улучшению ситуации с правами человека.
Бачелет посетит Венесуэлу с 19 по 21 июня для оценки ситуации с правами человека в стране, сообщила ранее пресс-служба УВКПЧ ООН.
"У нас большие ожидания от этого визита, он послужит на благо системы прав человека Венесуэлы, чтобы улучшить ее. Надо выслушать рекомендации, чтобы Венесуэла улучшалась. Добро пожаловать", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМишель БачелетНиколас МадуроВенесуэлаООНВ мире
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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