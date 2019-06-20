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РИА Новости

"Роскосмос" представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли

00:33
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом "Роскосмоса". Архивное фото
Стенд с логотипом Роскосмоса. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Стенд с логотипом "Роскосмоса". Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Космический аппарат на базе новой платформы "Сапсан" для съемки Земли в высоком разрешении был показан "Роскосмосом" на международном авиакосмическом салоне во французском Ле Бурже.
В материалах, распространенных госкорпорацией на авиасалоне, говорится, что спутниковая платформа "Сапсан" массой 120 килограммов позволит устанавливать полезную нагрузку в 100 килограммов. Аппарат на базе этой платформы сможет делать фотоснимки земной поверхности высокого разрешения с размером пикселя на местности 90 сантиметров.
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
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РоскосмосФранцияРоссияАвиакосмический салон в Ле БуржеРИА Наука
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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