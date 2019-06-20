"Роскосмос" представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Космический аппарат на базе новой платформы "Сапсан" для съемки Земли в высоком разрешении был показан "Роскосмосом" на международном авиакосмическом салоне во французском Ле Бурже.

В материалах, распространенных госкорпорацией на авиасалоне, говорится, что спутниковая платформа "Сапсан" массой 120 килограммов позволит устанавливать полезную нагрузку в 100 килограммов. Аппарат на базе этой платформы сможет делать фотоснимки земной поверхности высокого разрешения с размером пикселя на местности 90 сантиметров.