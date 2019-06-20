Мексика впервые в истории стала основным торговым партнером США

МЕХИКО, 20 июн – РИА Новости. Товарооборот Мексики и США превысил по итогам января-апреля этого года 203 миллиарда долларов, что выше показателей американской торговли с Канадой и Китаем, говорится в коммюнике министерства экономики латиноамериканской страны.

"За последние годы Мексика достигла рекордных показателей в торговле с Северной Америкой, а за первые четыре месяца 2019 года впервые в истории превратилась в основного торгового партнера США с объемом торговли свыше 203 миллиардов долларов, что выше показателей Канады и Китая", - отмечается в заявлении.

Ранее мексиканский сенат в среду большинством голосов ратифицировал новое соглашение о свободной торговле Мексики, США и Канады (USMCA или T-MEC). За проголосовали 114 сенаторов, против - четыре и трое воздержались.

По мнению минэкономики, ратификация сенатом Мексики нового торгового соглашения с США и Канадой сохраняет открытым для мексиканских товаров сельскохозяйственный рынок Северной Америки. "Сохраняется открытость сельхозрынка Северной Америки, что для Мексики в 2018 году составило (объем поставок) в 50,7 миллиарда долларов. Также подтверждается производственная интеграция в автомобилестроении, где торговля Мексики с ее партнерами в Северной Америке составила 139,244 миллиарда долларов в 2018 году", – говорится в документе.