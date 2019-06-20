Путин ответит на вопросы россиян в формате прямой линии

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в 17-й раз пообщается с россиянами в формате прямой линии.

Общение главы государства с гражданами начнется в полдень, его будут транслировать "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция события также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.

О дате "Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным" было объявлено 9 июня, за прошедшие дни от россиян поступило более миллиона вопросов.

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда Путину поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то, что эфир длился около 2,5 часа, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов. Президент пообещал россиянам, что и впредь будет отвечать на их вопросы в прямом эфире. Ко второй прямой линии в 2002 году россияне задали президенту уже около 1,5 миллиона вопросов.

На связи с кабмином и губернаторами

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подготовке к прямой линии Путин посвятил вторник и среду. По его словам, президент изучал набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства, и при необходимости связывался с министрами и руководителями различных органов власти, а также смотрел "массив обращений граждан".

В прошлом году формат проведения мероприятия был изменен: Путин связывался с членами правительства и региональными властями в новом формате - с использованием конференц-связи, когда требовалось разрешить вопрос, дать поручение или получить пояснения. Позже президент рассказал, что сам попросил коллег из правительства и из регионов быть на связи, в своих рабочих кабинетах.

По словам Пескова, и в этом году Путин сможет при необходимости выходить на связь с главами регионов, министрами и членами правительства во время прямой линии.

"Это будет уже в устоявшемся формате мероприятие. У президента будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами, членами правительства - такая связь предусмотрена", - сказал он. Песков добавил, что в целом это будет классический формат, с акцентом на содержание, на то, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей.

В пресс-службе правительства РИА Новости сообщили, что все члены кабмина будут на своих рабочих местах во время прямой линии. На рабочих местах за ходом общения президента с россиянами будут следить и губернаторы. А Государственная дума даже приняла решение отменить пленарное заседание - фракции просили предоставить им возможность посмотреть прямую линию с президентом, так как происходящее касается их избирательных округов и в целом депутатам "интересны ответы на вопросы, которые прозвучат".

О чем хотят спросить Путина

Говоря о количестве поступающих вопросов, Песков отметил, что на него влияют различные факторы, и оно может увеличиться, как это уже бывало в прошлые годы. По его словам, "иногда первую неделю динамика сбора вопросов более низкая и она скачкообразно увеличивается ближе к эфиру, иногда наоборот", и на количество обращений может повлиять даже погода - ведь в жару люди меньше смотрят телевизор и не засиживаются перед компьютером.

"Самые разные факторы, поэтому я бы не делал каких-то выводов о снижении интереса. Интерес по-прежнему огромен, формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе", - заверил Песков.

Вопросы, которые россияне хотели бы задать Путину в ходе прямой линии 20 июня, касаются как внешней, так и внутренней политики: граждан волнуют отношения России с другими странами, экологические проблемы, увеличение зарплат и социальных пособий, поддержка многодетных, повышение тарифов.

Обратиться к президенту России хотят не только россияне - океанолог Жан-Мишель Кусто отправил на прямую линию с Путиным вопрос о судьбе косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье. Текст обращения опубликован на сайте проекта Кусто "Китовый заповедник". В нем ученый пишет, что для него было большой честью посетить Приморье, чтобы вместе с Минприроды, администрацией региона и учеными ВНИРО оценить состояние здоровья косаток и белух.

Как следует из эфирной сетки "Первого канала" и "России 1", на прямую линию с Путиным телеканалы отвели три часа - как и в прошлом году, однако тогда линия продолжалась 4 часа 20 минут. Всего в 2018 году поступило более двух миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса. В основном вопросы, которые задавали главе государства, касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта. Президенту также задавали необычные вопросы о деятельности блогеров, закрытии некоторых социальных сетей, криптовалюте, его преемнике, вере в бога.

По состоянию на 21.00 19 июня к прямой линии с президентом поступило 1 315 763 вопроса. Из них 777 431 обращение поступило по телефону, 347 172 обращения были отправлены по СМС и ММС, еще 67 700 обращений поступило через сайт. Кроме того, 72 612 вопросов были отправлены через мобильное приложение, 50 848 обращений опубликованы в соцсетях.

Политологи ждут вопросов о нацпроектах

Основными темами прямой линии с президентом Владимиром Путиным в этом году могут стать вопросы реализации нацпроектов, пенсионное обеспечение, увеличение общественного контроля и международные отношения, считают опрошенные РИА Новости политологи. Эксперты сошлись во мнении, что большое внимание во время общения с народом президент уделит вопросам, касающимся социально-экономической ситуации в стране.

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД Алексей Зудин считает, что так как эта прямая линия – первая после пересмотра порядка выхода на пенсию, вопросы на эту тему неизбежны. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в свою очередь не исключил, что "Путину придется признать серьезное отставание в сроках реализации имплементации майского указа 2018 года".

Руководитель "Политической экспертной группы" политолог Константин Калачев считает, что помимо нацпроектов президент также будет говорить о новых технологиях, о цифровой экономике, о диверсификации экономики в целом, о снижении экспорта несырьевых товаров. Среди других предполагаемых социально-экономических тем эксперты назвали состояние благоустройства, качество жилищного фонда и дорог, доступность и качество медицинских и образовательных услуг, доходы населения, проблемы с вывозом и переработкой мусора, экологией и коррупцией.

Политологи также сошлись во мнении, что наделавшее много шума дело журналиста Ивана Голунова, а также развернувшаяся вслед за ним дискуссия об изменении антинаркотического законодательства также найдут отражение в вопросах, адресованных президенту. В этом, в частности, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Не обойдется прямая линия с президентом и без вопросов, связанных с внешней политикой России, полагают эксперты.

"Думаю, главное, для чего эти линии проводятся – чтобы люди ощущали адекватность президента их ожиданиям, настроениям и потребностям. Чтобы настроение после просмотра было лучше, чем настроение до просмотра", - отметил политолог Калачев, который считает, что многие россияне все еще воспринимают главу государства как "окно последней надежды, а иногда даже как волшебника или Деда Мороза".

Кибератаки из-за рубежа

За два дня до события пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о мощнейших кибератаках из-за рубежа перед прошлой прямой линией с Путиным.

"За несколько дней до прошлой прямой линии и прямая линия, и два крупнейших телеканала были подвергнуты мощнейшей DDoS-атаке, источники которой за рубежом. Вот, я могу констатировать этот факт. Таких проявлений много, и это не новая практика. Новое в этой истории заключается в том, что впервые информация об этом начинает просачиваться в Соединенных Штатах Америки - это новое в этой истории", - рассказал Песков журналистам.

В понедельник источник в руководстве одного из российских силовых ведомств заявил, что в РФ фиксируют попытки спецслужб США проводить кибератаки в отношении систем управления российской инфраструктуры. По его словам, иностранные спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой - речь идёт, прежде всего, о транспорте, банковской сфере и энергетике.