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РИА Новости
Туризм

Белек вместо Сочи: ожидать ли Турции наплыва российских силовиков

08:00
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© Depositphotos / SubbotinaМужчина и женщина
Мужчина и женщина
© Depositphotos / Subbotina
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Светлана Баева. "Участковый у нас забронировал тур!" — "И наш заходил мосты наводить", — делятся друг с другом новостями турагенты в профессиональных сообществах. Туристы опасаются, что после открытия Турции для поездок силовиков и без того недешевое направление подорожает. Ждать ли ажиотажного спроса на туры в Анталью, Кемер и Белек, поднимутся ли цены и стоит ли рассчитывать на горящие путевки — в материале РИА Новости.

Оживление есть, ажиотажа нет

"Быстрее бронируй Турцию!" — советовала я подруге, майору полиции из Нижнего Новгорода, которая завтра улетает в Анапу, — рассказывает москвичка Евгения Соколова. — Буквально перед тем как стало известно, что теперь можно ездить и в эту страну, она оплатила отель в Краснодарском крае. Планы решила не менять. Сказала, что полетит в Турцию в сентябре".
Действительно, с тех пор, как список стран, доступных для посещения силовиками, был расширен за счет Турции и Таиланда, особого ажиотажа в турфирмах не наблюдают. Многие уже спланировали отпуск — купили путевки по акции раннего бронирования на российские курорты, подготовились к поездке в ведомственные санатории и пансионаты. Да и далеко не все сотрудники МВД, как выяснилось, рвутся за границу. "Мы в провинции живем, нам не до этого. У нас тут в Дивноморское на машинах ездят", — прокомментировал новость подполковник МВД из Тамбовской области.
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Но оживление все же есть. Так, в одном агентстве рассказывают, что участковый, который до этого приходил к ним с проверкой по заявлению, вернулся и забронировал поездку в Турцию. Еще в нескольких туркомпаниях подтвердили: "люди в форме заходят". Не по долгу службы, а подобрать тур, узнать, что и сколько стоит. В турфирмах говорят, что некоторые меняют Сочи на Белек, Анапу на Анталью. Зачастую клиентам приходится серьезно доплачивать.

Туристов станет больше

Когда нововведение комментировали в Ассоциации туроператоров России, приводили довольно внушительные цифры: "В России в 2018 году насчитывалось 895 тысяч сотрудников МВД. С учетом членов их семей это, по предварительным прогнозам, может означать прирост турпотока в сотни тысяч человек в год по двум указанным направлениям".
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Однако пока силовики не торопятся с покупкой. "Есть случаи отказа от туров по России в пользу Турции, но они единичны, это не тенденция, — говорит гендиректор крупной турагентской сети, председатель правления Союза туристических агентств Сергей Агафонов. Конечно же, открытие таких направлений, как Турция (номер один летом) и Таиланд (номер один зимой), для силовиков приведет к увеличению спроса. На мой взгляд, турпоток из России в эти страны вырастет на десять-пятнадцать процентов в целом и на 30 — в пиковые даты".
Сейчас гостей из России в Турции и так хватает. В турфирмах поясняют: говорить об увеличении спроса и резком скачке продаж не стоит. "В разгаре высокий сезон, и ближайшие даты, на которые можно купить туры, — это начало июля", — уточняет Виктория Худаева, представитель крупного туроператора.
"Турция — абсолютный лидер у российских туристов на предстоящий летний сезон, но резких изменений в объемах продаж в связи с открытием страны для сотрудников силовых структур нет, — поясняют в пресс-службе международного туроператора. — Возможно, желающие отдохнуть за рубежом пока присматриваются и подбирают для себя оптимальные варианты. Но вносить изменения в уже спланированный отпуск не всегда комфортно". В турфирмах напоминают и про фактически понесенные расходы, которые могут удержать с путешественников при аннулировании тура.
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Эксперты другой международной туркомпании этот сезон и вовсе назвали рекордным: по их показателям, спрос на Турцию превысил прошлогодний в два раза. При этом туристов интересует более бюджетный отдых, нежели год назад. Самые востребованные поездки — в отели категории "четыре звезды" за 30-40 тысяч рублей.

Цены будут расти

Главный вопрос, волнующий туристов: подорожают ли путевки из-за возможного увеличения спроса. "Я не вижу прямой зависимости между разрешением на выезд в Турцию и Таиланд, ожидаемым увеличением турпотока и ценами, — успокаивает Сергей Агафонов. — Они стали выше, так как в Турции увеличился минимальный размер оплаты труда, отели перешли в расчетах с доллара на евро, кроме того, надо учитывать инфляцию".
По данным экспертов, средний чек на туры составил 98 тысяч рублей на семью — по сравнению с прошлым годом отдых подорожал на 15 процентов (летом 2018-го российские туристы платили в среднем 85 тысяч рублей). Самый дорогой турецкий курорт — Белек: средний чек тура с перелетом и проживанием на семью составил 155 тысяч рублей. Дешевле всего можно отдохнуть в молодежном Мармарисе — в среднем за 73 тысячи рублей.
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предупредила, что с 15 июля цены на услуги турецких отелей еще вырастут, и это никак не связано с силовиками. А затем произойдет еще одно сезонное повышение тарифов — с 15 августа. "Спрос на турецкое направление достаточно хороший не только в России, но и в западных странах", — пояснила она.
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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