"Подстава!" Эштон Катчер не будет участвовать в перезагрузке шоу на MTV

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Американский актер Эштон Катчер заявил, что он не имеет никакого отношения к перезагрузке шоу "Подстава" на MTV.

"Я не имею ничего общего с перезагрузкой "Подставы". Надеюсь, все поймут это правильно", - написал актер в Твиттер.

I have nothing to do with the new punk’d situation. Hope they get it right. — ashton kutcher (@aplusk) 18 июня 2019 г.

Актер сделал заявление менее чем через две недели после того, как MTV Studios объявили о том, что заключили сделку с медиа-платформой Quibi и собираются перезапустить популярное шоу начала 2000-х. В планах выпустить 20 новых эпизодов-розыгрышей, сообщает US Weekly.

"Подстава" - развлекательное шоу Эштона Катчера, которое он вел с 2003 по 2007 год. Актер разыгрывал звезд и снимал все происходящее на скрытую камеру.