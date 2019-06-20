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РИА Новости
Культура

"Подстава!" Эштон Катчер не будет участвовать в перезагрузке шоу на MTV

10:18
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© MTVСкриншот с американского телешоу "Подстава" Эштона Кутчера
Скриншот с американского телешоу Подстава Эштона Кутчера
© MTV
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Американский актер Эштон Катчер заявил, что он не имеет никакого отношения к перезагрузке шоу "Подстава" на MTV.
"Я не имею ничего общего с перезагрузкой "Подставы". Надеюсь, все поймут это правильно", - написал актер в Твиттер.
Актер сделал заявление менее чем через две недели после того, как MTV Studios объявили о том, что заключили сделку с медиа-платформой Quibi и собираются перезапустить популярное шоу начала 2000-х. В планах выпустить 20 новых эпизодов-розыгрышей, сообщает US Weekly.
"Подстава" - развлекательное шоу Эштона Катчера, которое он вел с 2003 по 2007 год. Актер разыгрывал звезд и снимал все происходящее на скрытую камеру.
Сейчас 41-летний Эштон Катчер играет главную роль в сериале Netflix "Ранчо".
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