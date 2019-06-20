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РИА Новости
Туризм

Туриста из Великобритании высадили из самолета из-за аллергии на орехи

00:21
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© Depositphotos / Berkovich TatyanaОрехи
Орехи
© Depositphotos / Berkovich Tatyana
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В аэропорту Антальи туриста из Великобритании высадили из самолета из-за смертельной аллергии на орехи, сообщает The Sun.
Инцидент произошел на борту лайнера турецкой авиакомпании, рейсом которой 25-летний Джош Сильвер должен был вернуться из Антальи, где он отдыхал вместе со своей подругой Флавией.
Во время регистрации на рейс Джош Сильвер предупредил представителей авиакомпании, что у него есть серьезная аллергия на орехи, однако она проявляется только при их употреблении. Его пропустили на борт, однако незадолго до вылета стюардесса сообщила, что пассажиру придется покинуть самолет.
Сильвер отказался выходить из лайнера. Тогда появились вооруженные сотрудники турецкой полиции, отобрали у пассажиров паспорта и вывели из салона.
Пострадавший считает это дискриминацией и требует разъяснений.
По словам представителя авиакомпании, каждый пассажир должен заранее предупреждать перевозчика о наличии опасной для жизни аллергии. Он также сослался на записи камер видеонаблюдения, которые показали, что информация не была предоставлена пассажиром до начала посадки на рейс. В связи с этим бортпроводники не успели принять меры предосторожности против возможных приступов аллергии.
Пострадавшим пассажирам пришлось лететь домой рейсом другой авиакомпании, заплатив дополнительно 550 фунтов стерлингов (около 45 тысяч рублей).
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