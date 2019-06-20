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РИА Новости
Культура

Эксперты: что будет с Sotheby’s после продажи частному лицу

08:30
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетительница у картины Пимена Орлова "Портрет Софьи Николаевны Карамзиной" на выставке топ-лотов лондонских торгов русского искусства Sotheby’s в Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева в Москве
Посетительница у картины Пимена Орлова Портрет Софьи Николаевны Карамзиной на выставке топ-лотов лондонских торгов русского искусства Sotheby’s в Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Москва, 20 июн – РИА Новости. Продажа Sotheby’s частному лицу – миллиардеру Патрику Драи – пойдет на пользу аукционному дому и увеличит его конкурентоспособность, рассказала РИА Новости глава Sotheby’s в России и СНГ Ирина Степанова.
Аукционный дом Sotheby’s 17 июня был продан французскому предпринимателю Патрику Драи – владельцу телекоммуникационной группы Altice, за 3,7 миллиардов долларов. Как публичная компания Sotheby’s последнее время зачастую проигрывала аукционному дому Сhristie's, который с 1998 года принадлежит также французскому магнату Франсуа-Анри Пино.
По словам главы российского Sotheby’s Ирины Степановой, "быть акционерным обществом на арт-рынке очень тяжело, это накладывает на компанию колоссальное количество ограничений и отчётов, и мы теряем достаточно много бизнеса из-за вот этих ограничений".
Зарубежные эксперты также положительно оценивают переход Sotheby’s в частное владение. The New York Times приводит мнение исполнительного директора Sotheby’s Теда Смита: "Приобретение частным лицом даст Sotheby’s возможность развиваться <…> в более гибком частном секторе".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный директор представительства Sotheby’s в России Ирина Степанова на выставке топ-лотов торгов русского искусства Sotheby’s
Генеральный директор представительства Sotheby’s в России Ирина Степанова на выставке топ-лотов торгов русского искусства Sotheby’s
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Генеральный директор представительства Sotheby’s в России Ирина Степанова на выставке топ-лотов торгов русского искусства Sotheby’s
Новый владелец Sotheby’s Патрик Драи - третий в списке самых богатых людей Франции, за аукционный дом он заплатил почти треть своего капитала. Сделка состоялась очень быстро, так как миллиардер предложил примерно в полтора раза больше рыночной цены акций Sotheby’s.
В арт-мире Патрик Драи почти никому не известен, в его коллекции нет работ дороже пяти миллионов долларов. “Многие люди просто не знают, кто это”, - пояснил арт-дилер и бывший исполнительный директор Christie’s Брет Горви. Неудивительно, что продажа Sotheby’s Патрику Драи озадачила многих игроков арт-рынка.
Картина Клода Моне Стога
15 мая, 03:01
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КультураChristie’s (аукционный дом)Sotheby'sФранцияЛондон
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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