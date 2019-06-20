Эксперты: что будет с Sotheby’s после продажи частному лицу

Посетительница у картины Пимена Орлова "Портрет Софьи Николаевны Карамзиной" на выставке топ-лотов лондонских торгов русского искусства Sotheby’s в Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева в Москве

Москва, 20 июн – РИА Новости. Продажа Sotheby’s частному лицу – миллиардеру Патрику Драи – пойдет на пользу аукционному дому и увеличит его конкурентоспособность, рассказала РИА Новости глава Sotheby’s в России и СНГ Ирина Степанова.

Аукционный дом Sotheby’s 17 июня был продан французскому предпринимателю Патрику Драи – владельцу телекоммуникационной группы Altice, за 3,7 миллиардов долларов. Как публичная компания Sotheby’s последнее время зачастую проигрывала аукционному дому Сhristie's, который с 1998 года принадлежит также французскому магнату Франсуа-Анри Пино.

По словам главы российского Sotheby’s Ирины Степановой, "быть акционерным обществом на арт-рынке очень тяжело, это накладывает на компанию колоссальное количество ограничений и отчётов, и мы теряем достаточно много бизнеса из-за вот этих ограничений".

Зарубежные эксперты также положительно оценивают переход Sotheby’s в частное владение. The New York Times приводит мнение исполнительного директора Sotheby’s Теда Смита: "Приобретение частным лицом даст Sotheby’s возможность развиваться <…> в более гибком частном секторе".

Новый владелец Sotheby’s Патрик Драи - третий в списке самых богатых людей Франции, за аукционный дом он заплатил почти треть своего капитала. Сделка состоялась очень быстро, так как миллиардер предложил примерно в полтора раза больше рыночной цены акций Sotheby’s.