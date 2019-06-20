Определены направления, где туристы могут этим летом отдохнуть от жары

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Архипелаг Шпицберген, столица Гренландии город Нуук и Фарерские острова стали самыми холодными регионами для отдыха этим летом, сообщает Aviasales.

Эксперты сервиса сравнили температуру на ближайший месяц в северных уголках мира и составили рейтинг из десяти наиболее прохладных мест для путешествий в летнее время, где температура не поднимается выше +15 градусов.

Тем, кто хочет отдохнуть от жары, эксперты рекомендуют посетить норвежский Шпицберген, где максимальная температура летом - всего +5 градусов. Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Лонгйир, крупнейший населенный пункт архипелага, стоят около 36 тысячи рублей на человека за перелет в обе стороны.

На втором месте - столица гренландский город Нуук, где синоптики прогнозируют температуру воздуха не выше +10 градусов. Путешествие сюда обойдется дороже всех остальных "холодных" городов - билеты из Москвы стоят минимум 118 тысяч рублей в оба конца.

На третьем месте списка - Фарерские острова с максимальной летней температурой +12 градусов. Стоимость перелета - от 24,5 тысяч рублей, что почти в пять раз дешевле поездки в Гренландию.

Отдых при максимальной температуре в +14 градусов предлагают этим летом Рейкьявик в Исландии и Нарвик в Норвегии.