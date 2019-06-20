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РИА Новости
Туризм

Названы города, в которые россияне летят за любые деньги

06:02
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© Фото : предоставлено авиакомпанией flydubaiВ салоне бизнес-класса авиакомпании flydubai
В салоне бизнес-класса авиакомпании flydubai
© Фото : предоставлено авиакомпанией flydubai
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. За перелет в Нью-Йорк (США), Мале (Мальдивы), Канкун (Мексика) и Горно-Алтайск (Россия) российские туристы в этом году платили рекордные суммы, сообщает Туту.ру.
Специалисты сервиса проанализировали стоимость забронированных с начала года авиабилетов и определили самые дорогие заказы.
Возглавил список самых небюджетных перелетов тур семейной пары за 690 тысяч рублей по маршруту Москва — Нью-Йорк — Майами — Москва бизнес-классом. За авиабилеты на Мальдивы (Москва — Мале — Москва) пара заплатила чуть меньше — 685 тысяч рублей. Замыкает тройку самых дорогих заказов перелет из российской столицы в мексиканский Канкун и обратно, за который семейная пара отдала 635 тысяч рублей.
Попало в рейтинг и внутрироссийское направление. Семья из трех человек слетала на майские праздники в Горно-Алтайск за 604 тысячи рублей. Полмиллиона рублей заплатили путешественники в этом году за два билета в оба конца в Сингапур, а пара пенсионеров из Москвы слетала в Лос-Анджелес за 461 тысячу рублей.
Самым дорогим заказом для одиночного путешественника стал перелет в Каракас (Венесуэла) — туристке из России он обошелся в 317 тысяч рублей в оба конца.
Вид на порт Монте-Карло
25 мая, 15:02
Названы европейские страны с самыми дорогими и дешевыми отелями
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ТуризмСингапурТуризмМаршруты - ТуризмНовости - ТуризмЛос-АнджелесНью-Йорк (город)Республика АлтайВенесуэлаМексикаКаракасМальдивыСША
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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