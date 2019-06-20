Названы города, в которые россияне летят за любые деньги

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. За перелет в Нью-Йорк (США), Мале (Мальдивы), Канкун (Мексика) и Горно-Алтайск (Россия) российские туристы в этом году платили рекордные суммы, сообщает Туту.ру.

Специалисты сервиса проанализировали стоимость забронированных с начала года авиабилетов и определили самые дорогие заказы.

Возглавил список самых небюджетных перелетов тур семейной пары за 690 тысяч рублей по маршруту Москва — Нью-Йорк — Майами — Москва бизнес-классом. За авиабилеты на Мальдивы (Москва — Мале — Москва) пара заплатила чуть меньше — 685 тысяч рублей. Замыкает тройку самых дорогих заказов перелет из российской столицы в мексиканский Канкун и обратно, за который семейная пара отдала 635 тысяч рублей.

Попало в рейтинг и внутрироссийское направление. Семья из трех человек слетала на майские праздники в Горно-Алтайск за 604 тысячи рублей. Полмиллиона рублей заплатили путешественники в этом году за два билета в оба конца в Сингапур, а пара пенсионеров из Москвы слетала в Лос-Анджелес за 461 тысячу рублей.