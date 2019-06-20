Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T06:11Z
https://ria.ru/20190620/1555714880.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151892/01/1518920197_0:228:4326:2661_1036x0_80_0_0_3082b51d3f694eeab0d261e980b106cc.jpg
РИА Новости
Культура

Пинк выпустила новый клип, в котором снялась вместе с мужем

06:11
975
© AP Photo / Jordan Strauss/ InvisionАмериканская певица Пинк на American Music Awards в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. 8 января 2018
Американская певица Пинк на American Music Awards в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. 8 января 2018
© AP Photo / Jordan Strauss/ Invision
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Американская певица Пинк выпустила клип на песню "90 Days", в котором снялась вместе с мужем Кэри Хартом.
Съемки клипа проходили между выступлениями певицы в Портленде и Детройте. Пинк и ее супруг хотели показать, как непросто совмещать гастроли и семью. Поэтому Пинк специально начала клип с фрагмента "Шоу Эллен Дедженерес", в котором рассказывала ведущей о своих детях.
Певица говорит, что клип сняла для удовольствия и очень надеется, что поклонникам понравится ее последняя работа.
"Командная работа позволяет осуществить любые мечты. У меня возникла идея. Я сказал некоторым людям, что мне хотелось бы ее осуществить. Мы пошли и сделали это", - написала Пинк после выхода клипа в своем Инстаграме.
Кадр из клипа российской группы Little Big на песню I’M OK
14 июня, 16:43
Little Big выпустили новый клип про веселую пятницу
000000
КультураШоу-бизнес
Рекомендуем
В салоне бизнес-класса авиакомпании flydubai
Названы города, в которые россияне летят за любые деньги
РИА
Новости
Кадр из фильма Загадочное убийство
Комедия "Загадочное убийство" бьет рекорды по просмотрам на Netflix
Посетительница у картины Пимена Орлова Портрет Софьи Николаевны Карамзиной на выставке топ-лотов лондонских торгов русского искусства Sotheby’s в Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева в Москве
Эксперты: что будет с Sotheby’s после продажи частному лицу
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Лента
новостей
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
Лидер группы "Мумий Тролль" назвал Владивосток "городом вечного потенциала"
Музыкант Диана Арбенина перед началом юбилейного концерта группы Ночные снайперы в СК Олимпийский в Москве. 4 ноября 2018
Поклонники попросили Диану Арбенину спеть 200 песен
Кадр из фильма Дитя робота
Игрушки Киану Ривза, плейбой Микки Рурк, любовь, робот и ужасы: кино недели
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Солист группы Мумий Тролль Илья Лагутенко на фестивале Bosco Fresh Fest в Москве
Лагутенко рассказал о своей первой группе и альбоме "для Японии"
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Врачи рассказали об опасности недомогания Меркель
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинский политик рассказал о провале Зеленского в поездке по Европе
Группа Мумий Тролль. Архивное фото
"Мумий Тролль" летом представит материал из нового альбома
Леди Гага, получившая награду за Лучшую песню, на церемонии вручения наград премии Оскар-2019
Лайза Миннелли раскритиковала фильм с Леди Гагой
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Продюсер "Чернобыля" объяснил искажение исторических фактов
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Физики из России создали световой транзистор, не требующий охлаждения
11:35Юридические доказательства ССГ по МН17 ничтожны, заявил Патрушев
11:35В Петербурге завели дело после обнаружения на улице новорожденной девочки
11:33В ЯНАО пьяный водитель протаранил забор и четыре машины
11:32Минобороны: Ту-95МС при полете в Тихом океане не нарушили ничьих границ
11:29Мосгорсуд отклонил жалобу на арест ученика Кудрявцева по делу о госизмене
11:27Суд отменил арест гендиректору Белгородского НПЗ
11:27Песков: среди вопросов к Путину практически нет вопросов об образовании
11:26РЖД показали фото ж/д переход на Урале, на который жители жаловались Путину
11:25Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, заявил Песков
11:24В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:23Медведев начал заседание правительства на час раньше
11:21Минобороны прокомментировало заявления Японии о российском бомбардировщике
11:19Минобороны Литвы опровергло информацию о радиоактивном заражении реки
11:19Эксперт оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам
11:17Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательными
11:14В Госдуме считают, что Ирану стоит купить российские С-400
11:13В РЖД ответили на просьбу уральцев к Путину построить переход путей
11:10Прокуратура через суд потребовала построить ж/д переход в уральском селе
11:07Пушков прокомментировал "провальный" визит Зеленского в Европу
Лента новостейМолния