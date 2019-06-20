Пинк выпустила новый клип, в котором снялась вместе с мужем

Американская певица Пинк на American Music Awards в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. 8 января 2018

© AP Photo / Jordan Strauss/ Invision Американская певица Пинк на American Music Awards в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. 8 января 2018

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Американская певица Пинк выпустила клип на песню "90 Days", в котором снялась вместе с мужем Кэри Хартом.

Съемки клипа проходили между выступлениями певицы в Портленде и Детройте. Пинк и ее супруг хотели показать, как непросто совмещать гастроли и семью. Поэтому Пинк специально начала клип с фрагмента "Шоу Эллен Дедженерес", в котором рассказывала ведущей о своих детях.

Певица говорит, что клип сняла для удовольствия и очень надеется, что поклонникам понравится ее последняя работа.