Подробности массовой драки на востоке Москвы, закончившейся убийством

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Мария Семенова. Рано утром 19 июня в Москве, рядом со станцией метро "Электрозаводская", произошла массовая драка, в которой погиб один человек и пострадали трое. Все они — выходцы из Средней Азии, возвращались домой после шумного застолья в соседнем ресторане. Именно в заведении, скорее всего, и начался конфликт. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Местные жители, в свою очередь, рассказывают, что дебоши у представителей диаспоры происходят едва ли не ежедневно.

"Произошло недопонимание"

Никого из местных продавщиц газет (на пятачке перед входом в метро их трое) массовая драка с трагическим финалом не удивила: "Нас не трогают — и слава Богу!" Женщины в один голос утверждают, что здесь подобное случается постоянно: сильно подвыпившие мужчины разъезжаются по домам после ночного веселья, нередко гулянки заканчиваются потасовками. В правоохранительные органы обычно никто не обращается, вот и в этот раз полицию и скорую привычные ко всему газетчицы не вызвали — это сделал кто-то из ранних прохожих. Впрочем, никто из продавщиц тогда не знал, что одного человека убили, — момента удара ножом они не заметили.

Со слов местных жителей мы восстанавливаем картину происшествия. Рано утром, примерно во время открытия метро, группа мужчин вышла из ресторана. Возможно, драка началась еще в заведении. Затем они забежали во двор дома № 21 по Большой Семеновской — он находится напротив метро. Кто-то упал, его избили ногами, затем он поднялся и побежал, часть нападавших погналась за ним. Перебежали дорогу, там произошла еще одна стычка. В какой-то момент агрессивная толпа разделилась, дрались уже в двух или трех местах. Когда именно конфликт превратился в поножовщину, неизвестно.

Источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что пострадавший успел зайти в метро — смерть наступила уже там. По информации нашего собеседника, конфликт завязался на бытовой почве, затем один из мужчин достал нож и напал на остальных участников драки.

"Произошло недопонимание. Люди молодые", — лаконично ответил на вопрос о причинах драки сотрудник посольства республики, уроженцами которой являются участники конфликта.

"Молотили ногами"

"Сначала вон там его били, молотили ногами", — продавец газет Лариса Иващенко (имя изменено) показывает рукой через дорогу. "Потом он побежал, остальные за ним, били уже здесь", — женщина машет вправо от своего развала.

Лариса не может сказать, сколько именно было участников драки, только повторяет: "Много, целая толпа". "С двух сторон была толпа, и еще вот здесь целая лавочка пьяных сидела. Все произошло буквально за пять минут, потом приехала скорая, все разбежались. Где его пырнули — не видела", — пытается восстановить последовательность событий Лариса.

"Сначала на той стороне дороге дрались, затем мимо меня пробежали. Часть на той стороне осталась, другая сюда перешла. Получается, одни тут дерутся, другие там. И тут так бывает очень часто", — охотно делится подробностями Алевтина Чиванова — она продает газеты по соседству с Ларисой.

"А началось все еще у меня во дворе, мне соседка сказала, — присоединяется к разговору покупательница в яркой блузке и солнцезащитных очках. — Но я сама ничего не успела увидеть — только скорую и полицию с балкона".

"Мы на них не обращаем внимания"

"Каждый день здесь пьяные драки, каждый день! — возмущается Лариса. — Они из кафе валят толпами, каждое утро по двадцать пьяных невменяемых человек".

Лариса рассказывает, что на побоища уже практически никто не реагирует. Жители района, если видят крупную стычку, могут крикнуть "Эй, хватит!" — на этом все и заканчивается. "Мы на них не обращаем внимания: лупятся — и пусть лупятся, лишь бы нас не трогали. Все об этом знают, полиция тоже в курсе, никто на них не реагирует", — говорит Иващенко. Другие продавщицы подтверждают: ежедневно они видят выходцев из Средней Азии в неадекватном состоянии, очень часто бывают драки.