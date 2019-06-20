Поклонники попросили Диану Арбенину спеть 200 песен

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина рассказала о том, что поклонники попросили ее спеть 200 песен на предстоящем концерте в честь ее 45-летия.

"У меня уже просто начинает плавиться мозг, потому что прочитала все ваши комментарии и песни, которые вы хотите услышать их около…ну там две сотни (смеется). Две сотни песен я не вывезу, ребят, в одном концерте. Это абсолютно точно", - сказала Диана Арбенина на видео в Инстаграме.