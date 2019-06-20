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РИА Новости
Культура

Поклонники попросили Диану Арбенину спеть 200 песен

06:34
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМузыкант Диана Арбенина перед началом юбилейного концерта группы "Ночные снайперы" в СК "Олимпийский" в Москве. 4 ноября 2018
Музыкант Диана Арбенина перед началом юбилейного концерта группы Ночные снайперы в СК Олимпийский в Москве. 4 ноября 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина рассказала о том, что поклонники попросили ее спеть 200 песен на предстоящем концерте в честь ее 45-летия.
"У меня уже просто начинает плавиться мозг, потому что прочитала все ваши комментарии и песни, которые вы хотите услышать их около…ну там две сотни (смеется). Две сотни песен я не вывезу, ребят, в одном концерте. Это абсолютно точно", - сказала Диана Арбенина на видео в Инстаграме.
Композитор и музыкант добавила, что все заявки она, в любом случае, приняла и будет выполнять пожелания своих поклонников по мере возможности.
Диана Арбенина даст большой акустический концерт в честь своего дня рождения 8 июля в "Крокус Сити Холл".
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