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РИА Новости

Свобода маневра. Зачем НАТО стянула к границе России тысячи военнослужащих

08:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие на базе в Ожише
Польские военнослужащие на базе в Ожише
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Восемнадцать тысяч военных, две с половиной тысячи единиц боевой техники, действия на земле, в воздухе и на море: в Польше набирают обороты крупнейшие за последнее время учения НАТО — Dragon-2019. Практически одновременно в прибалтийских странах и на Балтийском море стартовали другие маневры — "Балтопс-2019". Таким образом, Калининградская область снова оказалась в плотном кольце альянса. О том, что на самом деле происходит на восточном фланге НАТО, — в материале РИА Новости.

Пожар войны

Как заявляют польские генералы, Dragon-2019 носят исключительно оборонительный характер. Якобы главная цель — отработать оперативное взаимодействие с союзными войсками стран НАТО. Помимо поляков, в учениях участвуют порядка трех тысяч военнослужащих США, Испании, Чехии, Великобритании, Италии, Болгарии, Венгрии, Хорватии и Румынии. Варшавской танковой бригаде временно переподчинили союзные танковые батальоны из Германии, механизированный батальон "Телемарк" вооруженных сил Норвегии и механизированный батальон из Словакии.
Маневры проводятся на всей территории Польши, в том числе на крупнейшем военном полигоне в районе Дравска-Поморского. Польские военные приступили к тренировкам с рвением, не жалея сил и снарядов. И немного перестарались. В первый же день учений на полигоне возник сильный пожар. Огонь охватил примерно 100 гектаров, боролись с ним 30 пожарных бригад.
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
15 июня, 09:23
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании" России в Прибалтике
А в соседней Литве в разгаре другие учения, "Железный волк — 2019". Их официальная цель — интеграция сил и средств литовской армии и ее союзников по НАТО в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи. Как и полякам, литовцам помогают военнослужащие других стран Европы и США из состава многонациональной батальонной боевой группы НАТО.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише

Удар с моря

На Балтийском море НАТО сформировала крупную морскую группировку в рамках учений Объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019". Задействованы корабли и авиация 16 стран НАТО, а также Финляндии и Швеции — всего около 12 тысяч человек, 44 корабля и более 40 боевых самолетов и вертолетов.
Примечательно, что руководит маневрами командующий 2-м флотом США вице-адмирал Эндрю Льюис с борта корабля управления USS Mount Whitney. Напомним, 2-й флот, созданный в 1950-м, играл важную роль в противостоянии с СССР в годы холодной войны. В 2011-м президент Барак Обама расформировал его за ненадобностью. Но осенью 2018-го соединение возродили: в Пентагоне не скрывают, что это направлено на сдерживание России как на Балтике, так и в Северной Атлантике. "Балтопс-2019" — первая миссия возрожденного 2-го флота в Атлантике.
© РИА Новости / Спутник, Александр Заболотный  / Перейти в фотобанкФлагманский корабль 6-го флота США Mount Whitney, прибывший для участия в международных учениях ВМС НАТО Baltops, в порту Таллина. Июнь 2016 года
Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney, прибывший для участия в международных учениях ВМС НАТО Baltops, в порту Таллина. Июнь 2016 года
© РИА Новости / Спутник, Александр Заболотный
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Флагманский корабль 6-го флота США Mount Whitney, прибывший для участия в международных учениях ВМС НАТО Baltops, в порту Таллина. Июнь 2016 года
Моряки НАТО действуют в южной части Балтийского моря, отрабатывают поиск и уничтожение морских мин и подводных лодок, учатся противостоять атакам противника с воздуха. Одна из главных задач — десантирование войск на сушу. Причем морпехи штурмуют побережье прямо у границы России. Здесь тоже не обошлось без происшествий. Десантный корабль ORP Gniezno ВМС Польши повредил днище при высадке десанта: натолкнулся на препятствие.
Балтийский флот бдительно следит за тем, что происходит. "Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанных с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений", — сообщили в Центре управления обороной.
Истребителям ВКС приходится регулярно отгонять от границ России самолеты НАТО. Так, 17 июня Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США, приближающиеся к границе со стороны Черного и Балтийского морей. По данным американских СМИ, бомбардировщики принадлежат 5-му бомбардировочному крылу, базирующемуся на авиабазе ВВС в Северной Дакоте. Один из них участвовал в учениях НАТО в Балтийском море, два других — в маневрах в Румынии. За неделю до этого Су-27 перехватил над Балтикой два самолета-разведчика ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим".
В свою очередь, российские бомбардировщики морской авиации на фоне учений "Балтопс" немного потренировались в уничтожении надводных целей. На днях более десяти Су-24 под прикрытием истребителей Су-27 выполнили учебные атаки по мишеням, имитирующим корабли условного противника.
Истребитель НАТО F-16 и российский истребитель Су-27 над водами Балтики
Истребитель НАТО F-16 и российский истребитель Су-27 над водами Балтики
Истребитель НАТО F-16 и российский истребитель Су-27 над водами Балтики

Жаркое лето

Активность НАТО вблизи границ России в последние годы не ослабевает. Альянс намерен в течение лета провести в Европе не менее 20 учений различной направленности. Наиболее насыщенная программа — в июне. Так, на Балканах состоятся маневры "Неапольский резерв — 19" для оперативных резервных сил, в Польше — "Благородный прыжок II — 19" для оперативной группы повышенной готовности, в Испании — Ramstein Guard 6 в сфере радиоэлектронной борьбы, в Косово — KFOR ST II 19 для ознакомления будущих командиров штаба сил с новыми задачами и общей обстановкой.
Вид на Москву
17 июня, 21:45
"Ответ последует": в России прокомментировали размещение сил НАТО в Польше
В июне на учениях CWIX-19 в Польше испытают телекоммуникационные средства, технологии и опытно-конструкторские разработки. В Норвегии — "Трезубец шакала — 19" для корпуса быстрого развертывания НАТО-Испания, в Литве — Ramstein Alloy для укрепления взаимодействия между военно-воздушными силами в регионе. В Румынии в ходе "Истрии-19" проверят тактику, методы и процедуры НАТО, связанные с противовоздушной обороной. В Венгрии и Болгарии запланирован "Черный лебедь-19" для отработки совместных действий сил специального и общего назначения, а также Saber Guardian-19 с участием США.
При этом Пентагон продолжает укрепляться в Польше. Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что здесь разместится еще одна военная база США. Общая численность американских военных в стране превысит 4,5 тысячи человек. Кроме того, Пентагон развернет в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.
© Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian FergusonБеспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
© Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
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Министерство обороны РоссииБалтийское мореБалтийский флот ВМФ РоссииНАТОПольшаРоссияБезопасность
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