Сачком и петлей: как животных в Москве спасают из воды

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. С наступлением лета москвичи чаще выбираются на отдых к городским водоемам с питомцами. Однако стоит помнить – как бы хорошо ни плавали четвероногие друзья, вода может быть опасной и для них. Сотрудник Московской городской спасательной службы (МГПСС) на водных объектах рассказал РИА Недвижимость, как обезопасить домашнее животное во время прогулок у реки или пруда и что делать (и не делать), если питомец не может выбраться из воды самостоятельно.
От лебедя до алабая
Бездомных, домашних и диких животных сотрудники Московской городской спасательной службы (МГПСС) на водных объектах спасают наравне с людьми, хотя количество "четвероногих" происшествий на порядок ниже человеческих. При этом, как уверяет начальник поисково-спасательной станции "Карамышево" Александр Самохин, домашние питомцы москвичей попадают в несчастные случаи на воде гораздо чаще, чем их дикие собратья.
"Дикие животные осторожнее, чем домашние, поэтому они не так часто встречаются в нашей работе. Этой зимой, например, спасли лисицу в районе Павелецкой набережной. Еще был лебедь с подбитым крылом в ТиНАО, который почти вмерз в лед на одной из речек, его коллеги доставали", - вспоминает Самохин.
Чаще всего спасатели МГПСС приходят на помощь собакам. Пик происшествий, по словам Самохина, приходится на зиму и начало весны, когда хозяева выводят питомцев гулять по хрупкому льду, подвергая опасности не только четвероногих друзей, но и себя.
"Чаще всего такие ситуации идут по одному и тому же сценарию. Зимой в районе Живописного моста был у нас вызов: щенок породы далматинец побежал за утками по последнему льду, провалился, а хозяйка, бабушка, поползла его спасать и тоже ушла под лед", - рассказывает начальник поисково-спасательной станции "Карамышево" Александр Самохин.
По его словам, невольной третьей жертвой того происшествия стал и самоотверженный рыбак, удивший неподалеку. Отломав ветку, мужчина пополз спасать пожилую женщину и ее питомца, но в итоге провалился в холодную воду вслед за ними. Из полыньи всех троих оперативно достали спасатели МГПСС, прибыв к месту происшествия на судне на воздушной подушке. Обошлось без серьезных последствий.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСобака-спасатель во время мастер-класса на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве
Собака-спасатель во время мастер-класса на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве
"А весной вообще алабая спасали, провалился вместе с хозяином. Картина была, конечно, веселая, как мы этого огромного пса затаскивали, даже хозяин помогал – его первым достали. Когда доставили их на пирс, к "скорой", врачи даже отшатнулись, когда пес на них помчался. Добрый, но уж очень здоровый, как лошадь", - говорит Самохин.
Утиная охота
В купальный сезон льда на московских водоемах, конечно, уже нет, но опасность для животных и их хозяев тем не менее остается. Так, например, многие владельцы питомцев, избегая столпотворения в зонах для купания, отправляются отдыхать на неприспособленные для этого участки: дикие или заброшенные пляжи, карьеры с резкими спусками. В целях личной и "животной" безопасности делать этого не стоит.
Во-первых, дикие пляжи не проходят ежегодную проверку воды на пригодность для купания. Во-вторых, дно московских пляжей, приспособленных для купания, каждый сезон проверяют и чистят водолазы. Отдыхая на необорудованном пляже, москвичи и их питомцы рискуют наступить на травмоопасный мусор, скрытый под водой, или запутаться в оставленных рыболовных сетях. В любом случае, последствия будут не из приятных.
Еще один фактор риска и зимой, и летом – живность, обитающая в природных зонах Москвы. Как отмечает Александр Самохин, на домашних собак утки и вороны работают как сильный возбудитель охотничьих инстинктов.
"Уже в этом июне под Живописным мостом был случай: овчарка поплыла за утками, забралась далеко в реку и не реагировала на команды хозяйки. Мы подошли на катере, выловили ее специальным сачком и вернули владелице", - говорит Самохин и отмечает: первое правило, которое стоит запомнить всем хозяевам собак, выбираясь на отдых у воды в любое время года – не спускать питомца с поводка. Да, пес наверняка будет скулить, смотреть на владельца влажным просящим взглядом и рваться погоняться за утками. Но лучше один раз перебороть сентиментальные чувства и дать питомцу вволю побегать вдалеке от воды, чем поддаться и вызывать спасателей в случае происшествия.
Не влезай, укусит
Если несчастный случай все-таки произошел, и ваш питомец оказался в воде совсем один без возможности выбраться, главное – не паниковать и не пытаться спасти его самому, особенно на большой глубине или на хрупком льду. Александр Самохин отмечает: большинство владельцев собак, пытавшихся самостоятельно помочь своим животным, оказывались заложниками ситуации.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСобака-спасатель вместе с сотрудницей спасательной службы во время обучающего мастер-класса на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве
Собака-спасатель вместе с сотрудницей спасательной службы во время обучающего мастер-класса на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве
"Не стоит забывать, что даже домашняя собака в состоянии паники может укусить или, если она большая, притопить владельца. Если на воде дикое животное – тем более не стоит пытаться помочь, чтобы не получить травму. Был случай, когда наши спасатели на прудовой станции вытаскивали белку из воды, так одного она неслабо покусала", - вспоминает Самохин.
Лучшее, что можно сделать при несчастном случае на воде с четвероногим другом – оперативно вызвать спасателей на водных объектах по номеру 112, кратко описать ситуацию и максимально конкретно описать место происшествия. После обработки звона диспетчер направит заявку ближайшей поисково-спасательной станции, сотрудники которой в кратчайшие сроки прибудут на место. Для оказания помощи животным у спасателей МГПСС есть специальное оборудование: защитные перчатки, петля и сачок, с помощью которых пострадавшего питомца вытягивают на борт спасательного катера.
"Наши сотрудники проходят специальное обучение по спасению животных из воды, так что москвичи могут быть спокойны. Мы знаем, как оказывать им помощь и не причиним вреда", - заключает Самохин.