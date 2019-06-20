Сачком и петлей: как животных в Москве спасают из воды

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. С наступлением лета москвичи чаще выбираются на отдых к городским водоемам с питомцами. Однако стоит помнить – как бы хорошо ни плавали четвероногие друзья, вода может быть опасной и для них. Сотрудник Московской городской спасательной службы (МГПСС) на водных объектах рассказал РИА Недвижимость, как обезопасить домашнее животное во время прогулок у реки или пруда и что делать (и не делать), если питомец не может выбраться из воды самостоятельно.

От лебедя до алабая

Бездомных, домашних и диких животных сотрудники Московской городской спасательной службы (МГПСС) на водных объектах спасают наравне с людьми, хотя количество "четвероногих" происшествий на порядок ниже человеческих. При этом, как уверяет начальник поисково-спасательной станции "Карамышево" Александр Самохин, домашние питомцы москвичей попадают в несчастные случаи на воде гораздо чаще, чем их дикие собратья.

"Дикие животные осторожнее, чем домашние, поэтому они не так часто встречаются в нашей работе. Этой зимой, например, спасли лисицу в районе Павелецкой набережной. Еще был лебедь с подбитым крылом в ТиНАО, который почти вмерз в лед на одной из речек, его коллеги доставали", - вспоминает Самохин.

Чаще всего спасатели МГПСС приходят на помощь собакам. Пик происшествий, по словам Самохина, приходится на зиму и начало весны, когда хозяева выводят питомцев гулять по хрупкому льду, подвергая опасности не только четвероногих друзей, но и себя.

"Чаще всего такие ситуации идут по одному и тому же сценарию. Зимой в районе Живописного моста был у нас вызов: щенок породы далматинец побежал за утками по последнему льду, провалился, а хозяйка, бабушка, поползла его спасать и тоже ушла под лед", - рассказывает начальник поисково-спасательной станции "Карамышево" Александр Самохин.

По его словам, невольной третьей жертвой того происшествия стал и самоотверженный рыбак, удивший неподалеку. Отломав ветку, мужчина пополз спасать пожилую женщину и ее питомца, но в итоге провалился в холодную воду вслед за ними. Из полыньи всех троих оперативно достали спасатели МГПСС, прибыв к месту происшествия на судне на воздушной подушке. Обошлось без серьезных последствий.

"А весной вообще алабая спасали, провалился вместе с хозяином. Картина была, конечно, веселая, как мы этого огромного пса затаскивали, даже хозяин помогал – его первым достали. Когда доставили их на пирс, к "скорой", врачи даже отшатнулись, когда пес на них помчался. Добрый, но уж очень здоровый, как лошадь", - говорит Самохин.

Утиная охота

В купальный сезон льда на московских водоемах, конечно, уже нет, но опасность для животных и их хозяев тем не менее остается. Так, например, многие владельцы питомцев, избегая столпотворения в зонах для купания, отправляются отдыхать на неприспособленные для этого участки: дикие или заброшенные пляжи, карьеры с резкими спусками. В целях личной и "животной" безопасности делать этого не стоит.

Во-первых, дикие пляжи не проходят ежегодную проверку воды на пригодность для купания. Во-вторых, дно московских пляжей, приспособленных для купания, каждый сезон проверяют и чистят водолазы. Отдыхая на необорудованном пляже, москвичи и их питомцы рискуют наступить на травмоопасный мусор, скрытый под водой, или запутаться в оставленных рыболовных сетях. В любом случае, последствия будут не из приятных.

Еще один фактор риска и зимой, и летом – живность, обитающая в природных зонах Москвы. Как отмечает Александр Самохин, на домашних собак утки и вороны работают как сильный возбудитель охотничьих инстинктов.

"Уже в этом июне под Живописным мостом был случай: овчарка поплыла за утками, забралась далеко в реку и не реагировала на команды хозяйки. Мы подошли на катере, выловили ее специальным сачком и вернули владелице", - говорит Самохин и отмечает: первое правило, которое стоит запомнить всем хозяевам собак, выбираясь на отдых у воды в любое время года – не спускать питомца с поводка. Да, пес наверняка будет скулить, смотреть на владельца влажным просящим взглядом и рваться погоняться за утками. Но лучше один раз перебороть сентиментальные чувства и дать питомцу вволю побегать вдалеке от воды, чем поддаться и вызывать спасателей в случае происшествия.

Не влезай, укусит

Если несчастный случай все-таки произошел, и ваш питомец оказался в воде совсем один без возможности выбраться, главное – не паниковать и не пытаться спасти его самому, особенно на большой глубине или на хрупком льду. Александр Самохин отмечает: большинство владельцев собак, пытавшихся самостоятельно помочь своим животным, оказывались заложниками ситуации.

"Не стоит забывать, что даже домашняя собака в состоянии паники может укусить или, если она большая, притопить владельца. Если на воде дикое животное – тем более не стоит пытаться помочь, чтобы не получить травму. Был случай, когда наши спасатели на прудовой станции вытаскивали белку из воды, так одного она неслабо покусала", - вспоминает Самохин.

Лучшее, что можно сделать при несчастном случае на воде с четвероногим другом – оперативно вызвать спасателей на водных объектах по номеру 112, кратко описать ситуацию и максимально конкретно описать место происшествия. После обработки звона диспетчер направит заявку ближайшей поисково-спасательной станции, сотрудники которой в кратчайшие сроки прибудут на место. Для оказания помощи животным у спасателей МГПСС есть специальное оборудование: защитные перчатки, петля и сачок, с помощью которых пострадавшего питомца вытягивают на борт спасательного катера.