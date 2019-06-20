Украинская имитация. Старые песни на новый лад или своп вместо транзита

Ну, что ж: все пока идет ровно так, как мы и предупреждали.

Украинский "Нафтогаз" в очередной раз зачем-то предложил российскому "Газпрому" очередное "как бы альтернативное решение" на тот весьма вероятный, мягко говоря, случай, если компании даже при посредничестве Брюсселя до конца года не смогут договориться по контакту на транзит российского газа. И на этот раз хорошо знакомый уже в том числе и российскому читателю исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, к примеру, вообще предложил не заморачиваться "транзитным договором". И просто исключить из контрактов даже саму формулировку "транспортировка газа". А ограничиваться так называемым "контрактом на своп". В случае подписания российская сторона будет должна передавать Украине определенный объем газа еще на российско-украинской границе, а Киев, в свою очередь, будет передавать как бы точно такой же объем газа на границе Украины с Евросоюзом. Подтверждать же передачу газа, равно как и нести ответственность перед "Газпромом", в этой ситуации должны будут смежные национальные операторы в Венгрии, Польше, Словакии и Румынии. Украина же при данной схеме вообще никакой ответственности и ни перед кем не несет.

Красота.

И все в этом замечательном "новом предложении" было бы хорошо, если б оно действительно было хотя бы относительно "новым". На самом деле эта "песня", а именно ненавязчивая украинская мелодия о необходимости передачи газа в ЕС на границе России и Украины, сопровождает треугольник ЕС — Украина — Россия уже, мягко говоря, довольно неприлично давно.

А именно с того момента, когда новорожденные тогда еще украинские бизнес и государственные элиты осознали значение доставшейся им в наследство от "москальской власти" газовой трубы, проходящей по их незалежной отныне территории, и всяческих окружающих эту самую трубу ништяков. Картина тут рисовалась, вообще, самая радужная: именно Украина в подобного рода случае становилась бы не только главным продавцом русского газа в Европе, но и могла свободно регулировать к своей выгоде цены на топливо по обе (как российскую, так и европейскую) стороны своих "незалежных границ".

Проблема тут была только одна: ни Россия, ни Европа с такой чудесной картиной мира были отчего-то самым решительным образом не согласны. Причем уже даже тогда, когда новорожденную украинскую демократию еще все любили. И я, честно говоря, не вижу никаких особых причин, по которым и продавцы в России, и покупатели в странах ЕС внезапно возжелают фактического украинского газового посредничества в своих внутренних взаимоотношениях прямо и непосредственно сейчас.

Знает ли об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко?

Да, конечно, знает!

Эта тема обсуждалась на протяжении последних без малого тридцати лет уже столько раз, что любой вменяемый человек — а мы уверены, что пан Витренко человек не только вменяемый, но и вполне профессиональный, — о резко негативном отношении к ней одновременно и европейских покупателей, и российского поставщика просто не может не знать. И в этой ситуации нам остается понять только одно: а зачем этот уважаемый человек на эту тему вообще даже заговаривает? Ведь с ней все, как говорят в бизнесе, "хрустально" понятно, причем довольно давно.

И, в общем, ответ на этот вопрос у нас есть, но он, к сожалению, вряд ли кому понравится: просто пан Витренко прекрасно понимает, что обычный, "нормальный" транзитный договор заключен банально не будет ни при каких условиях. И отчаянно ищет пути хоть каким-либо образом эту катастрофическую для Украины и как минимум неприятную и для российского "Газпрома", и для его европейских партнеров ситуацию обойти.

Поясним.

Как "внезапно" выяснилось, заключение нового, как, впрочем, и продление старого контракта на транзит российского газа с украинской стороной в настоящее время просто чисто технически невозможно.

У российских правительственных структур пока мало того что нет контрагентов в украинском правительстве и до выборов в Верховную раду и формирования нового правительства они вряд ли появятся. Так еще и сам "Газпром" после начатых, но не завершенных на Украине структурных перемен в туземной газотранспортной отрасли тупо не понимает, с какой украинской компанией он может просто хотя бы заключить юридически обязывающий контракт.

В России никак не могут разобраться даже в том, кто с украинской стороны вообще имеет право вести переговоры о транзите: то ли "выделенный" согласно принятым Украиной обязательствам по имплементации у себя европейского законодательства из общей системы "Укртрансгаз", который фактически и осуществляет транзит газа. То ли по-прежнему все тот же "Нафтогаз", который продолжает совмещать функции как оптового торговца на рынке газа, так и контроль за все тем же "Укртрансгазом". И, как вы понимаете, шансы ликвидировать эти системные внутриукраинские юридические противоречия до нового года, когда заканчивается текущий транзитный договор, даже в случае "успешного" проведения выборов в Раду, математически исчезающее малы.

Ну а если к этой красоте еще и добавить постоянно озвучиваемые украинской стороной предложения. Которые ни по цене, ни по объемам изначально неприемлемы как для России, так и для ЕС (по отказу от "Северного потока — 2" совсем недавно Меркель Зеленскому все еще раз довольно внятно и членораздельно повторила, говорить там особо не о чем), то перспективы этого контракта становятся еще более туманными. Особенно если учесть, что опосредованно украинская "труба", как, пожалуй, и все значимое на этой "независимой" территории, контролируется нашими заокеанскими партнерами. А у них у самих сейчас довольно непростая не только стратегическая, но даже и оперативная ситуация с выводом сдаваемых в самые ближайшие сроки СПГ-мощностей на побережье и фактической торговой блокадой китайских рынков. Да и в юго-восточной Азии далеко не все весело из-за не только традиционных катарских, но и австралийских объемов. И, следовательно, именно экспорт СПГ в страны Европы становится для американской отрасли наиболее приоритетным. А значит, вне зависимости от того, удастся ли американцам справиться с "Северным потоком — 2" и "турецкими потоками", в американских же национальных интересах уж, по крайней мере, доступный им "в управлении" украинский транзит просто-напросто прекратить.

А лучше всего потом еще для верности и саму украинскую трубу демонтировать, причем желательно не своими руками: добровольцы торгануть металлоломом найдутся, только, что называется, позови. Надо сказать, они в текущих экономических обстоятельствах еще бы по маршруту следования этой трубы и солью посыпали, как сделали римляне с Карфагеном: украинская ГТС никому за океаном еще в момент советско-германской стройки активно не нравилась — родовая, в общем-то, травма. Но у нас сейчас все-таки времена относительно цивилизованные, и это уже, наверное, ни к чему.

Так что, судя по всему, окончательное стратегическое решение по украинской ГТС принято, уж больно момент нарисовался удачный: тут тебе и несильно вменяемая и легко управляемая на ключевых позициях туземная власть, и заканчивающийся договор на транзит. Который даже не нужно "разрывать", достаточно просто не переподписывать. И это неподписание транзитного договора вкупе с максимально быстрым демонтажем самой "никому более не нужной" трубы, в общем, вполне может оказаться последней "экономической и стратегической" миссией нынешней Украины, после чего данный проект придется каким-либо образом утилизировать. И нам тут только и остается, что погрустить по профуканному, а когда-то великому советскому наследию, частью которого эта труба и была. И поаплодировать американцам, которые, судя по всему, не потратив ни единой копейки и за счет самой Украины, смогут решить задачу, по масштабу вполне сравнимую с неудачной, похоже, попыткой остановить "Северный поток — 2".

Ну а задачей самого пана Витренко в данной конкретной ситуации, как и прочих представителей украинской администрации, становится только одно: производство информационного "белого шума", чем он прямо сейчас в рамках оставшихся возможностей довольно успешно и занимается. И какая разница, кому и насколько предложения, озвученные в рамках этого информационного непотребства, приемлемы или неприемлемы: подписывать все равно никто ничего не будет, ибо делать это и банально некому, да и вообще старший все по-другому разруливать приказал.

Просто и в этом тоже хорошо было бы обвинить именно Россию, хотя бы на виртуальном уровне. Пусть все, кому надо, достаточно хорошо понимают, что уж здесь-то Россия вообще ни с какого боку ни при чем.