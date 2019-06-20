В США нашли способ возродить империю. Это по-настоящему опасно

Тема "самоуничтожения США" и заката американской империи продолжает мигрировать со страниц российских и китайских изданий в заголовки американских аналитических материалов. Пожалуй, главный внешнеполитический журнал экспертного сообщества, респектабельный Foreign Affairs решил посвятить теме заката мощи США даже специальный выпуск, в котором обсуждаются все аспекты кризиса империи. Кстати, в той или иной форме термин "империя" и "гегемон" в отношении США уже применяют не российские или китайские пропагандисты, а маститые американские внешнеполитические и медийные эксперты, которых можно и нужно похвалить за честность: тем более, что когда оппонент начинает разговаривать сам с собой навязанным ему языком, это значит, что его поражение совсем близко. Когда советские публицисты начали писать об СССР как об империи (причем, иногда шепотом используя рейгановский мем про "империю зла"), коллапс Союза был недалеко, и нечто аналогичное сейчас происходит в США, с той существенной разницей, что наиболее рациональные представители национальной элиты уже сейчас деловито и прагматично рассчитывают шаги для того, чтобы вытащить из-под обломков глобальной империи как можно больше ценностей и инструментов, которые потребуются для реконструкции былой мощи в будущем.

На обложке специального номера Foreign Affairs , который призван ответить на вопрос "Что случилось с Американским веком?", красуется символ США — белоголовый орлан — с характерным фиолетовым фингалом под глазом. Что невольно заставляет читателя задуматься о том, как он этот фингал получил: его ударил рассерженный русский мишка? может, орлан болеет? может, орлан сильно пьет и это так влияет на его хрупкий организм?

Ответ на этот вопрос можно при желании найти в главной статье номера, в которой Фарид Рафик Закария — один из самых влиятельных американских политических аналитиков, исследователь Гарвардского университета, признанный специалист в области международных отношений и пропаганды, ярый противник современной России и экс-редактор еженедельника Newsweek International — объясняет, что на самом деле американская империя фактически самоуничтожилась, и проводит аутопсию былого имперского величия

Особую пикантность статье маститого эксперта придает тот факт, что Закария — это, по большому счету, человек-символ в том же смысле, в котором диктор Левитан был символом воюющего СССР, а Лорд Гав-Гав (Уильям Брук Джойс) был символом нацистской Германии. Когда США собирались кого-то бомбить, казнить, травить "обедненным ураном" и наводить прочую демократию по-американски во имя "общечеловеческих ценностей", на CNN всегда можно было увидеть Фарида Закарию, который уверенно объяснял, что так и надо и вообще Америка "проявляет глобальное лидерство". Забавный нюанс: Закарию особенно любят проамериканские политики, медийщики и просто ксенопатриоты из стран бывшего СССР и его биографическая справка на русской версии Википедии "вылизана" до блеска, ибо даже раздел "Критика" начинается со слов : "В целом о работах Фарида Закарии авторитетные издательства, известные политики и вообще "народ" отзываются хорошо", и в этой фразе очень суггестивным штрихом смотрится взятое в кавычки слово "народ".

А вот что пишет он сам о сегодняшнем положении США: "В какой-то момент за последние два года американская гегемония умерла. Эпоха господства США была короткой, бурной эпохой, около трех десятилетий, отмеченных двумя моментами, каждый из которых был своего рода коллапсом. Господство США родилось на фоне краха Берлинской стены в 1989 году. Конец, или, по сути, начало конца, был еще одним крахом: Ирак в 2003 году и последующий медленный развал. Но была ли смерть экстраординарного статуса Соединенных Штатов результатом внешних причин, или Вашингтон ускорил свой собственный упадок из-за вредных привычек и плохого поведения? Этот вопрос будет обсуждаться историками еще много лет. Но на данный момент у нас достаточно времени и перспектив, чтобы сделать некоторые предварительные замечания.

Как и в большинстве случаев смерти, этому способствовало множество факторов. В международной системе существовали глубокие структурные силы, которые неумолимо работали против какой-либо одной страны, которая накопила столько власти. В американском случае, однако, поражает то, как Вашингтон (имея беспрецедентные позиции) неправильно обращался со своей гегемонией и злоупотреблял властью, теряя союзников и ободряя врагов".

Если Фарид Закария, у которого все в порядке с карьерой, влиянием, репутацией, жизнь которого неразрывно связана с воспеванием американской гегемонии, вдруг снимает с себя костюм пропагандиста, берет в руки скальпель патологоанатома и начинает публично заполнять протокол вскрытия пресловутой гегемонии (которую он объявил мертвой и даже примерно установил дату смерти), — значит, дела в Вашингтоне идут по-настоящему плохо.

Перечисление причин смерти гегемонии выглядит по-своему логичным, хотя и не лишено типично американского цинизма и попыток выдать откровенное хищническое поведение за честные ошибки, совершенные под давлением эмоций. Среди перечисленных в тексте Foreign Affairs причин смерти гегемонии США фигурируют:

— рост Китая (который Вашингтон "проморгал"),

— отход от США традиционных союзников из Европы (причем Вашингтон во многом сам виноват),

— катастрофически плохо сыгранная "ближневосточная партия" в Ираке и Афганистане — ее Закария, впрочем, списывает на страх терроризма и подчеркивает, что европейцы и другие страны, которые периодически сталкиваются с террористической угрозой, смотрели на поведение США как на поведение "раненого льва".

На самом деле американскую политическую элиту скорее можно было бы сравнить с "разозленной истеричкой", однако, наверное, не стоит требовать слишком глубокой интроспекции от эксперта, который всю жизнь занимался воспеванием гегемонии своей страны и приближением фукуямовского "конца истории".

Похоже, все эмоциональные силы аналитика Foreign Affairs ушли на признание другой проблемы, которая заключается в том, что к демонтажу "Американского века" подключилась Россия. Но самое удивительное: Закария готов признать то, о чем патриотические российские аналитики пишут и говорят уже много лет, — США сами создали эту проблему: "Это легко забыть сейчас, но в начале 1990-х лидеры Москвы были полны решимости превратить свою страну в либеральную демократию, европейскую нацию и своего рода союзника Запада. <...> Кто потерял Россию — это вопрос для другой статьи, но стоит отметить, что, хотя Вашингтон дал Москве некоторый статус и уважение, например расширив "семерку" до "восьмерки", он по-настоящему серьезно не относился к проблемам безопасности России. Он быстро и яростно расширил НАТО — процесс, который, возможно, был необходим для таких стран, как Польша, исторически уязвимых и находящихся под угрозой со стороны России. Но этот процесс продолжался бездумно, при практическом игнорировании беспокойства России, а теперь даже распространяется на Македонию. Сегодня агрессивное поведение российского президента Владимира Путина заставляет все действия, предпринимаемые против его страны, выглядеть оправданными, но стоит спросить: какие силы в первую очередь способствовали росту Путина и его внешней политики? Несомненно, они были в основном внутренними по отношению к России, но в той мере, в какой действия США оказали влияние, они, кажется, наносили ущерб, помогая разогнать силы мести и реваншизма в России".

Понятно, что "месть" и "реваншизм", о которых пишет американский специалист по внешней политике, это на самом деле "суверенитет" и "чувство собственного достоинства", но посыл в целом понятен: Россия — это проблема для США и эту проблему Вашингтон не просто создал себе сам случайно, а активно работал над ее появлением.