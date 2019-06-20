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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

РУСАДА, Чувашия и Сильнов, арест Платини и отказ от расширения РПЛ

11:00
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Бей. Беги!
РУСАДА, Чувашия и Сильнов, арест Платини и отказ от расширения РПЛ
11:00
Почему в условиях тотального преследования допинга в России еще находятся люди, рискующие его применять? Зачем расследовать взяточничество при выборе Катара страной-хозяйкой ЧМ по футболу 2020 года? Почему руководители Российской Премьер-лиги передумали расширяться? И есть ли вообще такой формат чемпионата РПЛ, при котором он будет интересен?
02:00 РУСАДА
16:30 Платини
26:00 РПЛ
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