РУСАДА, Чувашия и Сильнов, арест Платини и отказ от расширения РПЛ

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Бей. Беги! РУСАДА, Чувашия и Сильнов, арест Платини и отказ от расширения РПЛ

Почему в условиях тотального преследования допинга в России еще находятся люди, рискующие его применять? Зачем расследовать взяточничество при выборе Катара страной-хозяйкой ЧМ по футболу 2020 года? Почему руководители Российской Премьер-лиги передумали расширяться? И есть ли вообще такой формат чемпионата РПЛ, при котором он будет интересен?