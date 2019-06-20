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РИА Новости

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

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© AP Photo / Bullit MarquezФлаги стран участниц саммита АСЕАН в Лаосе
Флаги стран участниц саммита АСЕАН в Лаосе
© AP Photo / Bullit Marquez
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (The Association of Southeast Asian Nations, АСЕАН) образована 8 августа 1967 года в Бангкоке (Таиланд). Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позднее присоединились Бруней-Даруссалам (1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999). Статус специального наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор.
В настоящее время АСЕАН с численностью населения в 642,07 миллиона человек, совокупным ВВП в 2,7 триллиона долларов, внешнеторговым оборотом в 2,6 триллиона долларов – одна из крупнейших региональных организаций.
Целями и задачами объединения являются усиление экономического роста, социального и культурного развития региона, продвижение регионального мира и стабильности, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торговой, экономической, образовательной, культурной сферах.
Юридической базой взаимоотношений стран "десятки" служат три декларации согласия АСЕАН – 1976 года, 2003 года и 2011 года, а также Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийский договор) 1976 года, допускающий с 1987 года возможность присоединения внерегиональных государств. На данный момент к нему присоединились 36 государств (Россия – в 2004 году) и Евросоюз.
В декабре 2008 году вступил в силу Устав АСЕАН.
Согласно Уставу АСЕАН, высшим органом объединения являются встречи глав государств и правительств (саммиты), которые проходят дважды в год (как правило, весной и осенью). Текущее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Координационный совет АСЕАН в составе министров иностранных дел. На регулярной основе созываются встречи профильных министров и старших должностных лиц по конкретным направлениям взаимодействия.
В Джакарте действует Секретариат АСЕАН во главе с Генеральным секретарем. В 2018-2022 годах этот пост занимает Дато Лим Джок Хой, представляющий Бруней.
В целях улучшения взаимодействия на базе Секретариата Ассоциации создан Комитет постоянных представителей при АСЕАН, в который каждое государство назначает своего постпреда в ранге посла.
Смена председательства в АСЕАН происходит ежегодно. Переход председательства осуществляется на основе алфавитного порядка стран на английском языке. В 2014 году в качестве председателя выступала Мьянма, в 2015 года – Малайзия, в 2016 году – Лаос, в 2017 году – Филиппины, в 2018 году – Сингапур.
В 2019 году саммит АСЕАН принимает Таиланд.
В 2020 году пост председателя в АСЕАН займет Вьетнам.
В 2002 году вступило в силу Соглашение о создании Зоны свободной торговли АСЕАН (АФТА). На 17-м саммите АСЕАН (Ханой, 2010) утвержден Генеральный план взаимосвязанности АСЕАН, направленный на углубление интеграции "десятки" за счет объединения ее транспортной, информационно-коммуникационной и социальной инфраструктуры.
С 1 января 2016 года в соответствии с Декларацией о создании Сообщества АСЕАН (подписана в ноябре 2015 года на 27-м саммите Ассоциации в Куала-Лумпуре) запущено триединое Сообщество АСЕАН в политической, экономической и социокультурной сферах. В качестве высших координационных органов совместной работы "десятки" по этим направлениям функционируют Советы трех Сообществ АСЕАН в составе профильных министров.
Программными документами дальнейшего развития Ассоциации считаются одобренные на 27-м саммите Декларация "АСЕАН-2025: вместе в будущее", а также концепция "Видение АСЕАН-2025". В 2016 году этот пакет был дополнен документом "Взаимосвязанность АСЕАН-2025" и новым Рабочим планом реализации Инициативы интеграции АСЕАН (принята в 2000 году).
В ряду внешнеполитических приоритетов АСЕАН – создание в ЮВА зоны, свободной от ядерного оружия (соответствующий договор был подписан в 1995 году и вступил в силу в 1997 году).
Другое ключевое направление – морская безопасность. С 2007 года действует Морской форум АСЕАН – механизм диалога между представителями государственных ведомств и академических кругов "десятки" по широкому спектру вопросов обеспечения свободы судоходства. С 2012 года проходит Расширенный морской форум АСЕАН с участием России, Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, США и Японии.
Уделяется внимание проблематике прав человека: с 2009 года действует Межправительственная комиссия АСЕАН по правам человека; на 21-м саммите "десятки" (Пномпень, 2012) одобрена Декларация АСЕАН по правам человека.
Вокруг "десятки" концентрируется ряд многосторонних региональных механизмов и структур, осуществляющих взаимодействие в сфере безопасности, экономического сотрудничества и либерализации торговых режимов в АТР. В его основе лежит зародившаяся в 1970-е годы система "диалогов" АСЕАН с ведущими государствами мира.
Полноформатными диалоговыми партнерами Ассоциации являются Австралия, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония, а также Евросоюз.
"Секторальными" партнерами АСЕАН по диалогу являются Пакистан, Норвегия, Турция и Швейцария.
Германия в 2016 году получила статус партнера АСЕАН по развитию.
В 1999 году был сформирован механизм углубленного взаимодействия Ассоциации с Китаем, Японией и Южной Корее в формате "АСЕАН плюс 3".
Многосторонний диалог в области политики и безопасности с 2005 года осуществляется в рамках организуемых в привязке к встречам лидеров АСЕАН Восточноазиатских саммитов (ВАС) с участием "десятки" и шести ее зарубежных партнеров: КНР, Японии, РК, Индии, Австралии и Новой Зеландии. На 5-м саммите в 2010 году было принято решение о присоединении к этому механизму России и США.
На министерском уровне с 1994 года действует Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), охватывающий 27 стран, включая "десятку", ее диалоговых партнеров и ряд других государств АТР. Министерские сессии ВАС и АРФ проводятся ежегодно.
В 2010 году по инициативе Вьетнама создан механизм Совещаний министров обороны стран-членов АСЕАН с восемью основными партнерами по диалогу, включая Россию ("СМОА плюс").
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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