21 июня: память великомученика Федора Стратилата

Великомученик Феодор Стратилат

Покровитель православного воинства Феодор Стратилат, уроженец Малой Азии, правитель Ираклии Понтийской (ныне Эрегли, Турция), принял мученическую смерть за исповедание христианства в 319 году при римском императоре Лицинии, властителе жадном, властолюбивом, раздражительном, агрессивно невежественном. Христиан он преследовал в том числе и потому, что видел в них сторонников своего соправителя и противника, будущего императора Константина Великого.

Гонения на христиан Лициний начал с того, что лишил их всех придворных должностей и изгнал из дворца. Второй репрессивной мерой была чистка армии от офицеров-христиан, которым было предложено принести жертву языческим богам.

Согласно житию, Феодор Стратилат был как раз из числа таких офицеров, многие из которых предпочли остаться христианами даже ценой собственной жизни. Он был подвергнут пыткам, ослеплен и распят.