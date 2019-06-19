"Мосводосток" не выявил загрязнения на месте прорыва воды в Парке Горького

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Мосводосток" не выявил следов загрязнения воды в Москве-реке возле Андреевского моста в Парке Горького, где предположительно произошёл выброс загрязняющих веществ, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как в Москву-реку вытекает вода недалёко от Андреевского моста в Парке Горького. Позже "Мосводосток" подтвердил РИА Новости информацию о данном инциденте.

"По прибытию бригады ГУП "Мосводосток" по указанному адресу следов загрязнения обнаружено не было. Водная гладь была и остаётся чистой", - сообщили в пресс-службе.