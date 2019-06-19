США направят на Ближний Восток контингент, вооруженный комплексами Patriot

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Новый военный контингент в 1 тысячу человек, направляемый США на Ближний Восток, будет включать батальон с зенитными ракетными комплексами Patriot, беспилотники и пилотируемый самолет-разведчик, сообщила РИА Новости представитель Пентагона коммандер Ребекка Ребарич.

"Силы США в составе примерно 1 тысячи человек включают батальон Patriot, пилотируемые и беспилотные разведывательные самолеты, военные самолеты и самолеты поддержки, а также другой сдерживающий потенциал. США не добиваются конфликта с Ираном, но мы способны и готовы защищать силы США и наши интересы в регионе", - сказала она.

В понедельник минобороны США сообщило, что Вашингтон готовится отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на "угрозу" со стороны Ирана, который, по мнению Вашингтона, причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе. Глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят на Ближний Восток дополнительно 1 тысячу военных. По его словам, эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.

Ранее в российском МИД планы Вашингтона по наращиванию группировки на Ближнем Востоке назвали провокационными и нацеленными на провоцирование войны. Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил в свою очередь, что президент США не хочет войны с Ираном, при этом Вашингтон считает необходимым защищать свои интересы в регионе.