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РИА Новости

Володин предложил сделать новый аэропорт Саратова базой "Победы"

Вчера, 23:49
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду предложил гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву сделать базовой авиакомпанией саратовского аэропорта "Гагарин" лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). Об этом сообщается в аккаунте его сторонников "Володин.Саратов" в Instagram.
"Сегодня Вячеслав Володин встречался с генеральным директором компании "Аэрофлот" Виталием Савельевым. Обсуждали вопрос доступности авиаперелетов для жителей Саратовской области. Председатель Госдумы просил рассмотреть возможность базирования в нашем новом аэропорту "Гагарин" авиакомпании "Победа", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что решение вопроса ожидается в ближайшее время.
Глава Росавиации Александр Нерадько в октябре 2018 года сообщил журналистам, что "Гагарин" нуждается в базовой авиакомпании, фундаментом которой могут стать "Саратовские авиалинии", прекратившие полеты с 31 мая 2018 года в связи с отзывом сертификата эксплуатанта. Однако в пресс-службе "Саратовских авиалиний" тогда заявили РИА Новости, что авиакомпания не рассматривает варианты продолжения деятельности на базе строящегося аэропорта "Гагарин".
Строительство саратовского аэропорта представляет собой совместный проект РФ, области и частного инвестора в лице УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Новый аэропорт строится в 30 километрах от Саратова, около села Сабуровка. Общая стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. Пропускная способность проектируемого пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь — 25 тысяч квадратных метров. Губернатор области Валерий Радаев ранее заявил, что аэропорт должен начать работу с 12 августа.
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Победа (авиакомпания)РосавиацияВячеслав ВолодинСаратовская областьСаратовОбщество
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