Володин предложил сделать новый аэропорт Саратова базой "Победы"

САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду предложил гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву сделать базовой авиакомпанией саратовского аэропорта "Гагарин" лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). Об этом сообщается в аккаунте его сторонников "Володин.Саратов" в Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду предложил гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву сделать базовой авиакомпанией саратовского аэропорта "Гагарин" лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). Об этом сообщается в аккаунте его сторонников "Володин.Саратов" в Instagram

"Сегодня Вячеслав Володин встречался с генеральным директором компании "Аэрофлот" Виталием Савельевым. Обсуждали вопрос доступности авиаперелетов для жителей Саратовской области. Председатель Госдумы просил рассмотреть возможность базирования в нашем новом аэропорту "Гагарин" авиакомпании "Победа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение вопроса ожидается в ближайшее время.

Глава Росавиации Александр Нерадько в октябре 2018 года сообщил журналистам, что "Гагарин" нуждается в базовой авиакомпании, фундаментом которой могут стать "Саратовские авиалинии", прекратившие полеты с 31 мая 2018 года в связи с отзывом сертификата эксплуатанта. Однако в пресс-службе "Саратовских авиалиний" тогда заявили РИА Новости, что авиакомпания не рассматривает варианты продолжения деятельности на базе строящегося аэропорта "Гагарин".