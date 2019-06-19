Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко предположил, что новый глава государства Владимир Зеленский может отказаться от претензий на Крым.

По его мнению, Киев признает полуостров российским в случае обещания Москвы разрешить конфликт на юго-востоке Украины.

"Но они сразу же перестанут быть властью. Это будет очень опасно", — заявил Порошенко в интервью порталу Glavcom

Бывший президент также посоветовал своему преемнику серьезно относиться к "зашкаливающим рискам и угрозам", которые якобы исходят со стороны России.

Ранее Зеленский рассказал, что на первой встрече с Владимиром Путиным заявит об украинской принадлежности Крыма и Донбасса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заметил, что судьбу Донбасса определят проживающие там люди , "а по Крыму уже и говорить особо нечего".

Не предмет торга

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в ответ на заявление Порошенко подчеркнул, что полуостров – законная часть России. Он заявил, что Крым не может быть предметом торга. Парламентарий также отметил изменения в позиции экс-президента Украины.

"Порошенко постепенно выходит из параллельного мира и осознает, что Украина не сможет двигаться дальше без признания российского статуса Крыма", - сказал он.

Шеремет добавил, что Россия не является стороной братоубийтсвенного конфликта в Донбассе, развязанной киевскими властями. При этом он подчеркнул, что Украина не может считаться цивилизованным государством до тех пор, пока не признает выбор жителей Крыма и не пойдет навстречу "народам Донбасса".

Его коллега Руслан Бальбек назвал заявление Порошенко фантомными терзаниями о потерянной власти.

"Сейчас путь в Раду приходится выгрызать по живому, обвинять во всем команду нового президента, стращать народ потерей Крыма, который и без украинского согласия навсегда приобрел российский статус. Если говорить о войне в Донбассе, у Порошенко было достаточно возможностей ее закончить", — цитирует его RT.