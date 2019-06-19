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РИА Новости

Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым

Вчера, 23:45
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© РИА Новости / РИА НовостиПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко предположил, что новый глава государства Владимир Зеленский может отказаться от претензий на Крым.
По его мнению, Киев признает полуостров российским в случае обещания Москвы разрешить конфликт на юго-востоке Украины.
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"Но они сразу же перестанут быть властью. Это будет очень опасно", — заявил Порошенко в интервью порталу Glavcom .
Бывший президент также посоветовал своему преемнику серьезно относиться к "зашкаливающим рискам и угрозам", которые якобы исходят со стороны России.
Ранее Зеленский рассказал, что на первой встрече с Владимиром Путиным заявит об украинской принадлежности Крыма и Донбасса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заметил, что судьбу Донбасса определят проживающие там люди , "а по Крыму уже и говорить особо нечего".

Не предмет торга

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в ответ на заявление Порошенко подчеркнул, что полуостров – законная часть России. Он заявил, что Крым не может быть предметом торга. Парламентарий также отметил изменения в позиции экс-президента Украины.
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Что "понимают" западные политики в России и "сепаратистах"?
"Порошенко постепенно выходит из параллельного мира и осознает, что Украина не сможет двигаться дальше без признания российского статуса Крыма", - сказал он.
Шеремет добавил, что Россия не является стороной братоубийтсвенного конфликта в Донбассе, развязанной киевскими властями. При этом он подчеркнул, что Украина не может считаться цивилизованным государством до тех пор, пока не признает выбор жителей Крыма и не пойдет навстречу "народам Донбасса".
Его коллега Руслан Бальбек назвал заявление Порошенко фантомными терзаниями о потерянной власти.
Петр Порошенко
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Реальный срок. Почему Порошенко сменил риторику по поводу КрымаБывший украинский президент Петр Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым. Политолог Дмитрий Перлин в эфире радио Sputnik назвал две возможные причины смены риторики со стороны Порошенко, и рассказал, к какой из них склоняется больше.
"Сейчас путь в Раду приходится выгрызать по живому, обвинять во всем команду нового президента, стращать народ потерей Крыма, который и без украинского согласия навсегда приобрел российский статус. Если говорить о войне в Донбассе, у Порошенко было достаточно возможностей ее закончить", — цитирует его RT.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались более 95 процентов жителей полуострова. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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