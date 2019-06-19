Эксперт назвал новое торговое соглашение США, Мексики и Канады неравным

МЕХИКО, 19 июн - РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Новое соглашение о свободной торговле Мексики, США и Канады (USMCA или T-MEC), ратифицированное в среду мексиканским сенатом, является неравным для Мехико, заявил РИА Новости финансовый аналитик, профессор Национального автономного университета Мексики Клементе Руис Дуран.

"Это неравное соглашение, в котором Соединенные Штаты навязали свое видение по ряду пунктов", - сказал Руис Дуран.

По его мнению, региональная составляющая соглашения является благоприятной только для предприятий США. При этом соглашение в части патентов снижает возможности развития ключевых секторов в Мексике, к примеру, фармацевтического.

"В ходе этих переговоров Мексика и Канада пришли к соглашению с гигантской экономикой без выгод для менее сильных своих экономик", - отметил эксперт.