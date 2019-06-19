США предупредили Саудовскую Аравию о новых мерах из-за дела Хашукджи

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. США рассмотрят новые меры в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, если появятся новые факты в его деле, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.
Ранее был обнародован доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи, где содержался призыв к США провести расследование ФБР, а также ввести санкции в отношении руководства Саудовской Аравии.
"Мы внимательно изучаем доклад, который только что вышел. Мы ввели визовые ограничения и финансовые санкции в отношении лиц, сыгравших роль в убийстве. Саудовские власти должны выяснить все факты и призвать всех причастных к ответственности. Если появятся дополнительные факты, мы рассмотрим дальнейшие меры", - сказал представитель ведомства.
В целом, по словам собеседника агентства, США поддерживают работу Аньес Каламар, ей была предоставлена возможность пообщаться с сотрудниками госдепартамента по этому поводу.
В своем докладе Каламар, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Спецдокладчик ООН призвала ввести международные санкции в отношении всех возможных виновных в гибели Хашукджи, а также ввести мораторий на поставку средств слежения в Саудовскую Аравию.
"Мы намерены гарантировать безопасность американского народа и нашей национальной безопасности, что требует надежных партнеров и стабильности на Ближнем Востоке. Королевство Саудовская Аравия играет жизненно важную роль в этом, и мы будем поддерживать важное стратегическое партнерство между США и Саудовской Аравией", - завили в госдепартаменте.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни. Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.