США предупредили Саудовскую Аравию о новых мерах из-за дела Хашукджи

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. США рассмотрят новые меры в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, если появятся новые факты в его деле, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.

Ранее был обнародован доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи, где содержался призыв к США провести расследование ФБР, а также ввести санкции в отношении руководства Саудовской Аравии.

"Мы внимательно изучаем доклад, который только что вышел. Мы ввели визовые ограничения и финансовые санкции в отношении лиц, сыгравших роль в убийстве. Саудовские власти должны выяснить все факты и призвать всех причастных к ответственности. Если появятся дополнительные факты, мы рассмотрим дальнейшие меры", - сказал представитель ведомства.

В целом, по словам собеседника агентства, США поддерживают работу Аньес Каламар, ей была предоставлена возможность пообщаться с сотрудниками госдепартамента по этому поводу.

В своем докладе Каламар, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Спецдокладчик ООН призвала ввести международные санкции в отношении всех возможных виновных в гибели Хашукджи, а также ввести мораторий на поставку средств слежения в Саудовскую Аравию.

"Мы намерены гарантировать безопасность американского народа и нашей национальной безопасности, что требует надежных партнеров и стабильности на Ближнем Востоке. Королевство Саудовская Аравия играет жизненно важную роль в этом, и мы будем поддерживать важное стратегическое партнерство между США и Саудовской Аравией", - завили в госдепартаменте.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.