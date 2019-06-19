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РИА Новости

Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста

Вчера, 23:38
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Перед началось обсуждения проекта закона политик выразил возмущение, что Госдума с 2016 года откладывает рассмотрение этой инициативы.
Владимир Жириновский
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В качестве примера Жириновский привел ситуацию с выдачей гражданства иностранцам в Германии, Израиле, Венгрии и Польше. По его словам, власти этих стран без промедления выдают гражданство, если человек имеет корни в этих государствах.
После отказа депутатов голосовать за принятие законопроекта лидер ЛДПР назвал парламентариев предателями русского народа и покинул зал.
В начале мая Жириновского возмутило, как национальную идею россиян сформулировал кинорежиссер Никита Михалков. В одном из выпусков "Бесогон ТВ" артист отметил, что обществу нужно общее увлечение, такое как поездки на БАМ или освоение целины.
Михалков считает, что в России таким увлечением может стать раздельный сбор мусора.
В свою очередь, Жириновский заявил, что причина апатии у россиян кроется не в отсутствии общего увлечения, а в отсутствии демократии и свободных выборов.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
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7822105
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Россия
Популярные комментарии
Зато упростят его для всяких среднеазиатов, которые клали на наши традиции, историю и язык, которые везут сюда все свои аулы, кишлаки и таборы, а вместе с ними свой устав, болезни, веру и не пойми что ещё. Спасибо тебе, мудрейший законодатель, за то что в России себя уже русским слабо ощущаешь..
20 июня, 00:57
Александр Сергеевич
1500002
Странно что молчание, действительно, ПРЕДАТЕЛИ РУССКОГО НАРОДА. На день независимости рОСССии по городу прошелся - выходцев из совсем не коренных этносов очень много, добро пожаловать, не понятно почему смеемся над Европой - у нас этот вопрос вообще не в общественном дискурсе, да, а своих, русских, славян - их вообще не пускаем. "Единая Россия" видимо обижена, что не она предложила, уж 30 лет как почти, да ? Бессовестные !!!
20 июня, 00:50
Андрей Стрижак
1200001
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