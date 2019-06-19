Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.

Перед началось обсуждения проекта закона политик выразил возмущение, что Госдума с 2016 года откладывает рассмотрение этой инициативы.

В качестве примера Жириновский привел ситуацию с выдачей гражданства иностранцам в Германии, Израиле, Венгрии и Польше. По его словам, власти этих стран без промедления выдают гражданство, если человек имеет корни в этих государствах.

После отказа депутатов голосовать за принятие законопроекта лидер ЛДПР назвал парламентариев предателями русского народа и покинул зал.

В начале мая Жириновского возмутило, как национальную идею россиян сформулировал кинорежиссер Никита Михалков. В одном из выпусков "Бесогон ТВ" артист отметил, что обществу нужно общее увлечение, такое как поездки на БАМ или освоение целины.

Михалков считает, что в России таким увлечением может стать раздельный сбор мусора.