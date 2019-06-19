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РИА Новости

Территорию Белого дома оцепили из-за брошенного неизвестным рюкзака

Вчера, 23:36
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© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Территория Белого дома и прилегающий парк в течении часа были оцеплены, после того как неизвестный бросил в парке свой рюкзак и попытался взобраться на стойку аренды велосипедов, сообщает Секретная служба США в Twitter.
Мужчину немедленно взяли под стражу, территорию оцепили, сообщила Секретная служба в 14.45 (21.45 мск). Примерно в 15.30 (22.30 мск) "рюкзак был проверен Секретной службой".
Спецслужба обещает открыть пешеходное движение в этом районе "в ближайшее время".
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