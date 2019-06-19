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РИА Новости

Адвокат сообщил о задержании предпринимателя Василия Бойко-Великого

Вчера, 23:30
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредприниматель Василий Бойко-Великий
Предприниматель Василий Бойко-Великий
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Предприниматель Василий Бойко-Великий. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении полумиллиона долларов, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Аверьянов.
"Его обвиняют в хищении в 2014 году 500 тысяч долларов со счета в банке "Кредит-экспресс", - сказал адвокат.
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Суд Югры отменил приговор бизнесмену за обман дольщиков
По словам юриста, бизнесмен не признает себя виновным, так как между ним и потерпевшим был договор займа, который он погасил, о чем имеется нотариально заверенные расписки.
Он подчеркнул, что уголовное дело не имеет отношения к возглавляемым его подзащитным компаниям.
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