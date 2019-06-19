Адвокат сообщил о задержании предпринимателя Василия Бойко-Великого

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении полумиллиона долларов, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Аверьянов.

"Его обвиняют в хищении в 2014 году 500 тысяч долларов со счета в банке "Кредит-экспресс", - сказал адвокат.

По словам юриста, бизнесмен не признает себя виновным, так как между ним и потерпевшим был договор займа, который он погасил, о чем имеется нотариально заверенные расписки.