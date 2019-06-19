В Госдуму внесли проект об отчуждении приватизируемого имущества

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект об обращении в государственную и муниципальную собственность имущества юридических и физических лиц, отчужденного из нее в процессе приватизации, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предусматривает с 2022 года возможность принудительного отчуждения в государственную или муниципальную собственность имущества юридических и физических лиц на основании постановлений правительства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ и местного самоуправления. Это касается предприятий и земельных участков, находящихся в составе имущественного, а также объектов недвижимого имущества. Их отчуждение будет возможно в целях обеспечения обороны и безопасности РФ, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов российских граждан.
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Законопроект внесен, несмотря на отрицательной заключение правительства РФ, обращающего внимание, что концепция законопроекта "противоречит основополагающим принципам, закрепленным в Конституции РФ и законодательстве". В частности, предлагаемое авторами возмещение стоимости обращенного в государственную или муниципальную собственность имущества в неденежной форме в виде государственных или муниципальных ценных бумаг противоречит части 4 статьи 75 Конституции, согласно которой государственные займы размещаются на добровольной основе.
Кроме того, из законопроекта следует, что возмещение стоимости имущества осуществляется после его обращения в государственную или муниципальную собственность. Однако, согласно Конституции, принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного возмещения.
"Принятие законопроекта может оказать негативное влияние на эффективно действующие предприятия, обращение в государственную собственность которых предусматривается законопроектом, и иных участников гражданского оборота и отрицательно скажется на привлечении инвестиций в российскую экономику", - допускает кабмин. Кроме того, его реализация потребует значительных средств из соответствующих бюджетов, в том числе на оплату возмещения стоимости имущества и других убытков собственника, повышение эффективности использования имущества, обращенного в государственную собственность, оплату иных расходов, связанных с его содержанием. Однако необходимые расчеты в представленных авторами материалах отсутствуют.
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