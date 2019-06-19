Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T23:25Z
https://ria.ru/20190619/1555718020.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155191/91/1551919140_0:0:2996:1685_1036x0_80_0_0_c2caf1e8e2addbae0e179296b9129d8e.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли проект об отчуждении приватизируемого имущества

Вчера, 23:25
3023
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект об обращении в государственную и муниципальную собственность имущества юридических и физических лиц, отчужденного из нее в процессе приватизации, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предусматривает с 2022 года возможность принудительного отчуждения в государственную или муниципальную собственность имущества юридических и физических лиц на основании постановлений правительства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ и местного самоуправления. Это касается предприятий и земельных участков, находящихся в составе имущественного, а также объектов недвижимого имущества. Их отчуждение будет возможно в целях обеспечения обороны и безопасности РФ, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов российских граждан.
Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества)
1 июня, 00:00
В России изменен порядок приватизации госимущества
Законопроект внесен, несмотря на отрицательной заключение правительства РФ, обращающего внимание, что концепция законопроекта "противоречит основополагающим принципам, закрепленным в Конституции РФ и законодательстве". В частности, предлагаемое авторами возмещение стоимости обращенного в государственную или муниципальную собственность имущества в неденежной форме в виде государственных или муниципальных ценных бумаг противоречит части 4 статьи 75 Конституции, согласно которой государственные займы размещаются на добровольной основе.
Кроме того, из законопроекта следует, что возмещение стоимости имущества осуществляется после его обращения в государственную или муниципальную собственность. Однако, согласно Конституции, принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного возмещения.
"Принятие законопроекта может оказать негативное влияние на эффективно действующие предприятия, обращение в государственную собственность которых предусматривается законопроектом, и иных участников гражданского оборота и отрицательно скажется на привлечении инвестиций в российскую экономику", - допускает кабмин. Кроме того, его реализация потребует значительных средств из соответствующих бюджетов, в том числе на оплату возмещения стоимости имущества и других убытков собственника, повышение эффективности использования имущества, обращенного в государственную собственность, оплату иных расходов, связанных с его содержанием. Однако необходимые расчеты в представленных авторами материалах отсутствуют.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
21 июня 2017, 11:52
Госдума приняла закон, запрещающий офшорам участие в приватизации
1251177
Обсудить 1
Госдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Предприниматель Василий Бойко-Великий
Адвокат сообщил о задержании предпринимателя Василия Бойко-Великого
РИА
Новости
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал свое упоминание в докладе по MH17
Памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю на Парламентской площади и башня Вестминстерского дворца (Биг-Бен). Архивное фото
Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
Лента
новостей
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В ДНР прокомментировали обвинения следственной группы по МН17
В МГИМО прокомментировали уход профессора Валерия Соловья
Предатели! Опубликовано видео ухода Жириновского с заседания Госдумы
Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста
Американский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
США направят на Ближний Восток контингент, вооруженный комплексами Patriot
Металлург в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области
В ЛНР и ДНР ответили на условие Киева по снятию экономической блокады
Эксперт назвал новое торговое соглашение США, Мексики и Канады неравным
США предупредили Саудовскую Аравию о новых мерах из-за дела Хашукджи
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
ФБР не прокомментировало предложение ООН о расследовании убийства Хашукджи
След в небе после запуска ракеты с базы Ванденберг в США
В США рассказали о гиперзвуковой ракете нового типа
Мексика впервые в истории стала основным торговым партнером США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
Лента новостейМолния