В Госдуму внесли проект об отчуждении приватизируемого имущества

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект об обращении в государственную и муниципальную собственность имущества юридических и физических лиц, отчужденного из нее в процессе приватизации, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает с 2022 года возможность принудительного отчуждения в государственную или муниципальную собственность имущества юридических и физических лиц на основании постановлений правительства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ и местного самоуправления. Это касается предприятий и земельных участков, находящихся в составе имущественного, а также объектов недвижимого имущества. Их отчуждение будет возможно в целях обеспечения обороны и безопасности РФ, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов российских граждан.

Законопроект внесен, несмотря на отрицательной заключение правительства РФ, обращающего внимание, что концепция законопроекта "противоречит основополагающим принципам, закрепленным в Конституции РФ и законодательстве". В частности, предлагаемое авторами возмещение стоимости обращенного в государственную или муниципальную собственность имущества в неденежной форме в виде государственных или муниципальных ценных бумаг противоречит части 4 статьи 75 Конституции, согласно которой государственные займы размещаются на добровольной основе.

Кроме того, из законопроекта следует, что возмещение стоимости имущества осуществляется после его обращения в государственную или муниципальную собственность. Однако, согласно Конституции, принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного возмещения.