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РИА Новости

Сенат Мексики ратифицировал соглашение о свободной торговле с США и Канадой

Вчера, 23:23
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МЕХИКО, 19 июн – РИА Новости. Мексиканский сенат в среду большинством голосов ратифицировал новое соглашение о свободной торговле Мексики, США и Канады (USMCA или T-MEC).
"Со 114 голосами "за", четырьмя – "против" и тремя воздержавшимися утверждается соглашение T-MEC и шесть параллельных соглашений", - говорится в сообщении сената.
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20 мая, 05:09
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Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.
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