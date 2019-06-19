Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T23:19Z
https://ria.ru/20190619/1555717924.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Хуситы нанесли ракетный удар по электростанции в Джизане

Вчера, 23:19
446
ДОХА, 20 июн - РИА Новости. Удерживающие власть на севере Йемена мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли ракетный удар по электростанции в населенном пункте Шакик в приграничной провинции Саудовской Аравии Джизан, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя ракетных войск.
Саудовская Аравия и воюющая в Йемене арабская коалиция пока не прокомментировали эту информацию.
Повстанцы-хуситы
16 июня, 18:26
Хуситы в Йемене благодаря Ирану могут сбивать беспилотники, заявили в США
"Ракетные войска подтверждают, что ракета "круиз" поразила цель - электростанцию в Шакике в Джизане в ответ на продолжение военных преступлений в отношении йеменского народа и блокады страны", - сказал представитель ракетных войск хуситов.
В этом месяце хуситы активизировали удары по саудовским объектам, в частности, они несколько раз обстреляли аэропорты в городах Абха и Джизан на юго-западе королевства, а также вывели из строя на некоторое время насосные станции на центральном саудовском нефтепроводе.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
700000
Обсудить 0
Саудовская АравияЙеменВ мире
Рекомендуем
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал свое упоминание в докладе по MH17
РИА
Новости
США предупредили Саудовскую Аравию о новых мерах из-за дела Хашукджи
Американский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
США направят на Ближний Восток контингент, вооруженный комплексами Patriot
В США сошел с рельсов поезд с оружием
Лента
новостей
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США передадут ближневосточным странам новую развединформацию по Ирану
Эксперт назвал новое торговое соглашение США, Мексики и Канады неравным
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В ДНР прокомментировали обвинения следственной группы по МН17
Предприниматель Василий Бойко-Великий
Адвокат сообщил о задержании предпринимателя Василия Бойко-Великого
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект об отчуждении приватизируемого имущества
След в небе после запуска ракеты с базы Ванденберг в США
В США рассказали о гиперзвуковой ракете нового типа
В Венесуэле нашли 143 килограмма кокаина на самолете с американским номером
Металлург в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области
В ЛНР и ДНР ответили на условие Киева по снятию экономической блокады
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против организации "Русское финансовое общество"
Сенат Мексики ратифицировал соглашение о свободной торговле с США и Канадой
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Глава МИД Сирии заявил, что Турция не выполняет сочинский меморандум
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
Лента новостейМолния