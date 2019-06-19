США передадут ближневосточным странам новую развединформацию по Ирану

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук 19 июня отправляется в турне на Ближний Восток, он обсудит Иран и передаст новую разведывательную информацию об "угрозах" со стороны Тегерана региону, говорится в распространенном в среду сообщении госдепартамента.

"Он проведет двусторонние встречи в Королевстве Саудовская Аравия, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Султанате Оман, Королевстве Бахрейн. Специальный представитель Хук обсудит агрессию Ирана в регионе, включая недавние нападения на два нефтяных танкера в Оманском Заливе", - говорится в документе.

Отмечается, что после этого Хук направится в Европу, где проведет встречу в Париже с коллегами из Великобритании, Германии и Франции, темой которой тоже будет Иран.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, была торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения этому нет. Все члены экипажа Front Altair были эвакуированы на территорию Ирана, членов экипажа Kokuka Courageous подобрал американский эсминец. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал. Представители Международной федерации транспортных рабочих ITF и Российского профессионального союза моряков сообщили РИА Новости, что обращений от россиян к ним в организации не поступало.