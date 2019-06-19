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РИА Новости

Пензенские власти увеличат затраты на благоустройство Чемодановки

Вчера, 23:05
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ПЕНЗА, 19 июн - РИА Новости. Село Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, в этом году получит на реализацию проекта по созданию комфортной городской среды 15 миллионов рублей, что в 1,7 раза больше уровня прошлого года, сообщил в среду губернатор области Иван Белозерцев.
Глава региона на встрече с жителями Чемодановки отметил, что в прошлом году на создание комфортной городской среды муниципалитет получил 9 миллионов рублей, тогда как в этом году сумма увеличена до 15 миллионов рублей. Он призвал жителей активнее участвовать в процессе определения мест для благоустройства.
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Пензенский губернатор рассказал о ситуации в Чемодановке после конфликта
"Что именно ремонтировать и благоустраивать, право решать это принадлежит людям", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.
По данным пресс-службы, в ходе встречи также затрагивались вопросы социально-экономического развития села. "В частности, озвучены предпринимаемые действия, направленные на модернизацию системы водоснабжения жилых объектов Чемодановки, наружного освещения, а также на строительство школы, организацию ремонта автодорог", - говорится в сообщении.
Кроме того, губернатор предложил вариант решения проблемного для жителей вопроса, связанного с закрытием одного из выездов из села на федеральную трассу М-5 "Урал". "Иван Белозерцев объяснил, что это было сделано в целях безопасности, но после ремонта дороги на (село) Пазелки жители смогут попадать на М-5 через выезд, оснащенный светофором", - отметила пресс-служба.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
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В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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Иван БелозерцевСледственный комитет РФПензаОбщество
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