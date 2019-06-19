В Балашихе возбудили дело против чиновников, не расселявших аварийные дома

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в отношении должностных лиц администрации Балашихи, подозреваемых в непредоставлении жилья гражданам, проживающим в аварийных домах, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по итогу личного приема граждан Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области незамедлительно возбудить уголовное дело, в рамках которого дать правовую оценку действиям чиновников, которые более 10 лет под разными предлогами отказывали жильцам аварийных домов в предоставлении нового жилья.

Петренко добавила, что жительницы Балашихи на приёме передали проблему почти тысячи человек, проживающих в многоквартирном жилом доме 1946 года постройки, который признан администрацией района непригодным. По словам женщины, жильцов планировали переселить в другой дом, однако из-за отсутствия оригиналов инвестиционного контракта между ОАО "Мособлкапстрой" и администрацией Балашихи возможности переселения нет. Заявительницы пожаловались, что проживание в старом доме негативно сказывается на здоровье, также они опасаются его обрушения.

Заявительница, уточнила Петренко, отметила, что ранее следственные органы Подмосковья жильцам аварийных домов неоднократно отказывали в проведении проверок. Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении руководителя следственного отдела по городу Балашихе и его заместителя. На время проверки руководитель отдела отстранен от исполнения обязанностей.

Как добавила Врадий, по данным следствия, неустановленные чиновники с 2003 года ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, а именно: не предоставляли жилье гражданам, проживающим в домах, непригодных для проживания, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

"По поручению председателя СК России, данному по результатам приема граждан, проведена проверка и возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации г.о. Балашихи", - сказала она.