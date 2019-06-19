В ЛНР и ДНР ответили на условие Киева по снятию экономической блокады

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Глава Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко Глава Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко прокомментировал заявление спецпредставителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы об условиях снятия экономической блокады Донбасса.

Ранее Кучма заявил, что в Киеве готовы рассмотреть возможность снятия блокады только после возвращения контроля над активами в Донбассе.

Мирошниченко назвал подобную позицию верхом наглости и лицемерия.

"Совершенно непонятно, как представитель системы, которая пыталась задушить Республики санкциями, обстрелами и блокадами, может спокойно и публично заявлять подобное", — заявил он.

По его словам, заявление Кучмы похоже на треш-ток перед поединком, который спортсмен заранее проиграл.

Позиция ДНР

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка также отрицательно отнесся к заявлению Кучмы. По его словам, выдвинутые условия больше похожи на популистские высказывания, которые не несут в себе никакого конструктива.

"Украина посредством блокады не смогла добиться своей цели — заставить наших граждан отказаться от республики, от своего выбора. Мнение, высказанное бывшим президентом Украины, не более чем слова", — заявил он.

При этом он выразил сомнение, что вопрос снятия блокады с Донбасса стоит на повестке дня в Киеве.

Блокада ЛНР и ДНР

В начале 2017 года украинские радикалы, в числе которых также были депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, из-за чего на Украине ввели чрезвычайные меры в энергетической отрасли.