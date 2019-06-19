В ЛНР и ДНР ответили на условие Киева по снятию экономической блокады

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Глава Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко прокомментировал заявление спецпредставителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы об условиях снятия экономической блокады Донбасса.
Ранее Кучма заявил, что в Киеве готовы рассмотреть возможность снятия блокады только после возвращения контроля над активами в Донбассе.
Мирошниченко назвал подобную позицию верхом наглости и лицемерия.
"Совершенно непонятно, как представитель системы, которая пыталась задушить Республики санкциями, обстрелами и блокадами, может спокойно и публично заявлять подобное", — заявил он.
По его словам, заявление Кучмы похоже на треш-ток перед поединком, который спортсмен заранее проиграл.
Позиция ДНР
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка также отрицательно отнесся к заявлению Кучмы. По его словам, выдвинутые условия больше похожи на популистские высказывания, которые не несут в себе никакого конструктива.
"Украина посредством блокады не смогла добиться своей цели — заставить наших граждан отказаться от республики, от своего выбора. Мнение, высказанное бывшим президентом Украины, не более чем слова", — заявил он.
При этом он выразил сомнение, что вопрос снятия блокады с Донбасса стоит на повестке дня в Киеве.
Блокада ЛНР и ДНР
В начале 2017 года украинские радикалы, в числе которых также были депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, из-за чего на Украине ввели чрезвычайные меры в энергетической отрасли.
В ответ на это власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Затем Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о полной грузовой транспортной блокаде неподконтрольных киевским властям территорий.