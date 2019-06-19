В ДНР прокомментировали обвинения следственной группы по МН17

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Новые обвинения Совместной следственной группы (ССГ), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, которые в РФ назвали голословными, являются очередным актом информационной войны против России и Донбасса, считает депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.

Ранее в среду международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

МИД России, комментируя новые заявления международного следствия, вновь назвал голословными обвинения в адрес РФ, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. В ведомстве отвергли высказывания об отказе РФ сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы совместной следственной группы.

"Заявление государственной прокуратуры Нидерландов – очередной акт информационной войны, которую ведут против России и Донбасса отдельные страны Запада и Украина. Сами же выдвинутые обвинения – не что иное, как еще одно проявление антироссийской политики постправды в стиле "хайли лайкли", - сказал РИА Новости Онопко.

Он отметил, что доказательная база по делу строится на информации из непроверенных источников, таких как фото из соцсетей. При этом "объективные свидетельства и доказательства отсутствуют". Онопко напомнил, что по данным следствия РФ, ракета, сбившая Боинг, находилась на вооружении в 223-м зенитном ракетном Теребовлянском полку Украины, ССГ "эти доказательства были полностью проигнорированы".

"За грубой фабрикацией и подтасовкой "доказательств" виден политический заказ, а не стремление установить истинную причину трагедии. В очередной раз очевидным образом в расследовании случившегося с МН17 сознательно игнорируются многочисленные доказательства, предоставленные российской стороной, а также свидетельства местных жителей. Вместо этого на основе обобщений и абстрактных предположений выдвигаются обвинения, которые не выдерживают критики", - добавил Онопко.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.