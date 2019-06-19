Пензенские власти сообщили о штате будущего пункта полиции в Чемодановке

ПЕНЗА, 19 июн - РИА Новости. Семеро полицейских будут работать в пункте полиции в селе Чемодановка близ Пензы, который там решили создать после массовой драки с гибелью человека, сообщила пресс-служба губернатора области.

Ранее губернатор области Иван Белозерцев распорядился оказать управлению МВД по региону помощь в организации отделения полиции в Чемодановке, где проживает 4 тысячи человек. В УМВД по региону РИА Новости сообщали, что пункт полиции планируется открыть в ближайшее время.

"Встречу с жителями села Чемодановка Иван Белозерцев провел в среду… Глава региона сообщил о принятом решении открыть в Чемодановке отделение полиции, где будут работать семь сотрудников, о подборе и организации ремонта соответствующего помещения", - говорится в сообщении.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя. Все арестованные - из цыганской общины села.