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РИА Новости

Пензенские власти сообщили о штате будущего пункта полиции в Чемодановке

Вчера, 22:48
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкСело Чемодановка
Село Чемодановка
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
Село Чемодановка. Архивное фото
ПЕНЗА, 19 июн - РИА Новости. Семеро полицейских будут работать в пункте полиции в селе Чемодановка близ Пензы, который там решили создать после массовой драки с гибелью человека, сообщила пресс-служба губернатора области.
Ранее губернатор области Иван Белозерцев распорядился оказать управлению МВД по региону помощь в организации отделения полиции в Чемодановке, где проживает 4 тысячи человек. В УМВД по региону РИА Новости сообщали, что пункт полиции планируется открыть в ближайшее время.
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"Встречу с жителями села Чемодановка Иван Белозерцев провел в среду… Глава региона сообщил о принятом решении открыть в Чемодановке отделение полиции, где будут работать семь сотрудников, о подборе и организации ремонта соответствующего помещения", - говорится в сообщении.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя. Все арестованные - из цыганской общины села.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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