В США сошел с рельсов поезд с оружием

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook

На показанных кадрах с места происшествия видно, что около десяти или более вагонов сошли с рельсов, часть опрокинулась, они сгрудились на железнодорожном полотне и по его сторонам. Над вагонами виден столб белого вещества невысокой интенсивности.

"Union Pacific Railroad сообщает, что всего с рельсов сошло 22 вагона, из одного из них вылилось растительное масло", - говорится в сообщении полиции.

При этом в первоначальном сообщении правоохранителей говорилось о разливе "опасного вещества". По данным полиции, белый порошок, выброс которого виден на записи, оказался оксид алюминия.

Под данным полиции, поезд вез нитрат аммония, гранаты, боеприпасы и стрелковое оружие. Вагоны с оружием находились в другом конце состава и не сошли с рельсов. В результате происшествия никто не пострадал.