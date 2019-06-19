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РИА Новости

Пензенский губернатор рассказал о ситуации в Чемодановке после конфликта

Вчера, 22:45
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкВъезд в Чемодановку
Въезд в Чемодановку
© РИА Новости / Артём Коренюк
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Въезд в Чемодановку. Архивное фото
ПЕНЗА, 19 июн - РИА Новости. Порядка 40 сотрудников Росгвардии в круглосуточном режиме дежурят в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, сообщил губернатор области Иван Белозерцев.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
Вчера, 17:30
В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта
"Ситуация в Чемодановке нормализована. Для обеспечения безопасности граждан 40 росгвардейцев круглосуточно несут службу", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.
Глава региона на встрече с жителями Чемодановки в среду отметил, что цыгане по собственной инициативе выехали из Чемодановки и соседнего села Лопатки. "В России закон один для всех", - подчеркнул он.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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РосгвардияИван БелозерцевПензаПроисшествия
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