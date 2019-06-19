Пензенский губернатор рассказал о ситуации в Чемодановке после конфликта

ПЕНЗА, 19 июн - РИА Новости. Порядка 40 сотрудников Росгвардии в круглосуточном режиме дежурят в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, сообщил губернатор области Иван Белозерцев.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Ситуация в Чемодановке нормализована. Для обеспечения безопасности граждан 40 росгвардейцев круглосуточно несут службу", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Глава региона на встрече с жителями Чемодановки в среду отметил, что цыгане по собственной инициативе выехали из Чемодановки и соседнего села Лопатки. "В России закон один для всех", - подчеркнул он.

Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.