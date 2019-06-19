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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэла рассчитывает на помощь России в связи с санкциями

Вчера, 22:33
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© РИА НовостиСторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
© РИА Новости
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе. Архивное фото
УФА, 19 июн - РИА Новости. Венесуэла надеется на помощь России в связи с введенными в отношении латиноамериканской страны санкциями и хочет выявить их причины, заявил РИА Новости генсек Совета национальной обороны (СНО) Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандес на полях международной встречи по безопасности в Уфе.
"В ходе этой конференции для нас было большой честью встретиться с (секретарем Совета безопасности России Николаем) Патрушевым... Сейчас мы надеемся на помощь России, чтобы справиться с бойкотом, санкциями и противодействием, с которыми мы сталкиваемся. Очень важно разобраться с причинами таких блокировок, проблем и вводимых санкций", - заявил Фернандес.
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Он отметил, что "есть много стран, которые выступают с речью, и... мы спрашиваем их, почему причины продолжающегося кризиса не обсуждались, почему эти меры используются в отношении Венесуэлы и люди страдают от удушающей политики санкций?". "Эти страны просто приходят сюда и выступают на встрече, не задумываясь о причинах всех этих бед", - заявил Фернандес.
В Уфе 18-20 июня проходит встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаРоссияЭкономика
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