Венесуэла рассчитывает на помощь России в связи с санкциями

Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе. Архивное фото

Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе

УФА, 19 июн - РИА Новости. Венесуэла надеется на помощь России в связи с введенными в отношении латиноамериканской страны санкциями и хочет выявить их причины, заявил РИА Новости генсек Совета национальной обороны (СНО) Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандес на полях международной встречи по безопасности в Уфе.

"В ходе этой конференции для нас было большой честью встретиться с (секретарем Совета безопасности России Николаем) Патрушевым... Сейчас мы надеемся на помощь России, чтобы справиться с бойкотом, санкциями и противодействием, с которыми мы сталкиваемся. Очень важно разобраться с причинами таких блокировок, проблем и вводимых санкций", - заявил Фернандес.

Он отметил, что "есть много стран, которые выступают с речью, и... мы спрашиваем их, почему причины продолжающегося кризиса не обсуждались, почему эти меры используются в отношении Венесуэлы и люди страдают от удушающей политики санкций?". "Эти страны просто приходят сюда и выступают на встрече, не задумываясь о причинах всех этих бед", - заявил Фернандес.

В Уфе 18-20 июня проходит встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил ранее, что администрация США изучает дополнительные меры, чтобы предотвратить поставки нефти из Венесуэлы на Кубу.