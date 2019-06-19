В МГИМО прокомментировали уход профессора Валерия Соловья

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) подтвердили информацию об увольнении политолога, профессора кафедры рекламы и связей с общественностью вуза Валерия Соловья, отметив, что он ушел по собственному желанию.

Ранее Соловей на своей странице в Facebook написал, что уходит из МГИМО "по политической причине".

"У Валерия Дмитриевича (Соловья - ред.) закончился контракт, и он принял это решение, самостоятельное решение, которое и мы принимаем в том числе, он контракт не продлил и ушёл по собственному желанию", - сказали РИА Новости в МГИМО.

В вузе добавили, что пост на Facebook, который разместил Соловей на своей странице, не несёт в себе ничего плохого, наоборот, политолог достаточно тепло отзывается об институте.