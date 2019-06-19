Следствие по MH17 прокомментировало использование информации из соцсетей

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Совместная следственная группа по крушению малайзийского лайнера MH17 считает полученные от Украины данные и сведения из соцсетей важной частью расследования, заявил голландский прокурор Фред Вестербеке.

При этом он заявил, что "зона расследования на востоке Украины по-прежнему остается недоступной для исследовательской группы".

Кого обвинило следствие

Ранее международные расследователи обвинили в крушении самолета четырех человек. Среди них россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их обвинили в причастности к доставке установки "Бук" на Донбасс "с целью сбить самолет".

При этом следствие считает, что экипаж "Бука" не сам принимал решение направиться на Украину. Группа расследователей намерена выяснить, кто их направил.

Сомнительные источники информации

На подобные выводы следствия отреагировал российский МИД. Так, ведомство назвало обвинения голословными. По мнению дипмиссии, промежуточные итоги расследования направлены на дискредитацию России в глазах международной общественности.

В МИД подчеркнули, что следственная группа опирается на сомнительные источники информации. Так, в качестве аргументов расследователи использовали старые данные, взятые в том числе из соцсетей.

Ведомство отметило, что Россия с первого дня трагедии была заинтересована в установлении истины и готова оказывать содействие расследованию, а также предоставляла Нидерландам всю имеющуюся информацию. Тем не менее следственная группа отстранила Россию от полноценного участия в расследовании, отведя лишь второстепенную роль.

Кроме того, российские специалисты провели экспертизы, которые доказали сфабрикованность видеозаписей, на которые опирается международная следственная группа.