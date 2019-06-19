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РИА Новости

Следствие по MH17 прокомментировало использование информации из соцсетей

Вчера, 22:30
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Совместная следственная группа по крушению малайзийского лайнера MH17 считает полученные от Украины данные и сведения из соцсетей важной частью расследования, заявил голландский прокурор Фред Вестербеке.
При этом он заявил, что "зона расследования на востоке Украины по-прежнему остается недоступной для исследовательской группы".
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Вчера, 15:58
"Русский след" из соцсетей. Следствие по крушению MH17 назвало фамилииСледственная группа, которая выясняет причины гибели рейса MH17, озвучила "новые данные", среди подозреваемых названы россияне. В итоге вопросов по-прежнему больше, чем ответов.

Кого обвинило следствие

Ранее международные расследователи обвинили в крушении самолета четырех человек. Среди них россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их обвинили в причастности к доставке установки "Бук" на Донбасс "с целью сбить самолет".
При этом следствие считает, что экипаж "Бука" не сам принимал решение направиться на Украину. Группа расследователей намерена выяснить, кто их направил.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
14 мая, 18:53
Политолог: уберите обвинения в адрес России по MH17 ‒ и все рассыплетсяАвтор статьи в немецком издании Heise удивился, что никто не обвиняет Украину в гибели под Донецком в 2014 году малайзийского лайнера. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik объяснил, кому и зачем нужны обвинения в адрес России.

Сомнительные источники информации

На подобные выводы следствия отреагировал российский МИД. Так, ведомство назвало обвинения голословными. По мнению дипмиссии, промежуточные итоги расследования направлены на дискредитацию России в глазах международной общественности.
В МИД подчеркнули, что следственная группа опирается на сомнительные источники информации. Так, в качестве аргументов расследователи использовали старые данные, взятые в том числе из соцсетей.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
25 марта, 16:45
Мнение: есть то, что однозначно делает Украину виновной в катастрофе MH17Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров назвал виновных в катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал свой взгляд на ситуацию.
Ведомство отметило, что Россия с первого дня трагедии была заинтересована в установлении истины и готова оказывать содействие расследованию, а также предоставляла Нидерландам всю имеющуюся информацию. Тем не менее следственная группа отстранила Россию от полноценного участия в расследовании, отведя лишь второстепенную роль.
Кроме того, российские специалисты провели экспертизы, которые доказали сфабрикованность видеозаписей, на которые опирается международная следственная группа.
Ранее Владимир Путин отмечал, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Вчера, 12:19
Политолог рассказал, кто стоит за вбросом по МН17Международная следственная группа по катастрофе рейса MH17 представит в среду "новые данные" расследования. Перед этим в СМИ появились имена предполагаемых фигурантов. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik оценил эту публикацию.
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MH17. РасследованиеРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зато наша недалекая власть опять в ПАСЕ просится, уже делегацию слепили, небось даже взнос бабла на 3 года вперед заплатили...
19 июня, 22:45
Валентин Грачёв
38100022
Пора поставить нашу Конституцию в защиту интересов государства и людей. Почему они это делают, а у нас чиновники разных мастей только о себе беспокоятся, лень свою опу поднять. Только бы в ПАСЕ вернуться, там командировочные мама не горюй
19 июня, 23:28
aantondonec
4000007
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