В ДНР раскритиковали выдвинутые Киевом условия снятия блокады Донбасса

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Выдвинутые представителями Киева условия снятия блокады Донбасса больше напоминают популистские высказывания, считает председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка.

Представитель Киева на переговорах в Минске, экс-президент Украины Леонид Кучма по итогам встречи контактной группы в среду заявил, что Киев готов рассмотреть снятие экономической блокады Донбасса только после возвращения контроля над активами в регионе.

"Условия снятия экономической блокады с Донбасса, о которых было заявлено на переговорах в Минске Леонидом Кучмой, не несут в себе конструктив, а, напротив, выглядят более похожими на стандартные популистские высказывания, которые звучат от представителей украинского политикума", - говорится в заявлении Бидёвки, опубликованном на сайте Народного совета ДНР.

Спикер парламента напомнил, что именно Киев был инициатором экономической блокады. По его словам, переход украинских предприятий под внешнее управление ДНР "и налаживание связей с Российской Федерацией в итоге позволило предотвратить экономический коллапс".

"Украина посредством блокады не смогла добиться своей цели — заставить наших граждан отказаться от республики, от своего выбора. Мнение, высказанное бывшим президентом Украины, не более чем слова, ведь за каждым, кто так или иначе связан с политикой в этой стране, неизменно стоят интересы олигархов. Не думаю, что снятие блокады в действительности стоит на повестке дня", - добавил Бидёвка.