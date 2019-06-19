В ДНР раскритиковали выдвинутые Киевом условия снятия блокады Донбасса

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Выдвинутые представителями Киева условия снятия блокады Донбасса больше напоминают популистские высказывания, считает председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка.
Представитель Киева на переговорах в Минске, экс-президент Украины Леонид Кучма по итогам встречи контактной группы в среду заявил, что Киев готов рассмотреть снятие экономической блокады Донбасса только после возвращения контроля над активами в регионе.
"Условия снятия экономической блокады с Донбасса, о которых было заявлено на переговорах в Минске Леонидом Кучмой, не несут в себе конструктив, а, напротив, выглядят более похожими на стандартные популистские высказывания, которые звучат от представителей украинского политикума", - говорится в заявлении Бидёвки, опубликованном на сайте Народного совета ДНР.
Спикер парламента напомнил, что именно Киев был инициатором экономической блокады. По его словам, переход украинских предприятий под внешнее управление ДНР "и налаживание связей с Российской Федерацией в итоге позволило предотвратить экономический коллапс".
"Украина посредством блокады не смогла добиться своей цели — заставить наших граждан отказаться от республики, от своего выбора. Мнение, высказанное бывшим президентом Украины, не более чем слова, ведь за каждым, кто так или иначе связан с политикой в этой стране, неизменно стоят интересы олигархов. Не думаю, что снятие блокады в действительности стоит на повестке дня", - добавил Бидёвка.
Украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, в начале 2017 года заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.