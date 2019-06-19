Следствие по MH17 намерено установить личности экипажа "Бука"

НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн - РИА Новости. Совместная следственная группа по крушению лайнера MH17, чьи выводы в России ранее назвали голословными, продолжит поиск свидетелей, которые могут предоставить данные об экипаже зенитной установки "Бук" и всей цепочки принятия решений, заявил во вторник представитель национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

"Наше решение об уголовном преследовании четырех человек не означает, что расследование завершается. Множество людей сыграли свою роль в крушении самолета. Следствие продолжит установление экипажа "Бука", а также людей, которые занимали важное место в командной цепочке в РФ с точки зрения военной поддержки Восточной Украины", - заявил он.

По его словам, новый "призыв к свидетелям нацелен на то, чтобы максимально прояснить всю цепочку ответственности".

"В прошлом году мы задавали ряд вопросов об экипаже "Бука" и о самой установке. Конечно, мы зададим эти вопросы РФ", - сказал он, заявив, что с российской стороны "не видят оснований отвечать на эти вопросы".

"Но даже без этого сотрудничества мы продвинулись в нашем расследовании", - считает он.

Как ранее заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона ответила международным следователям по крушению MH17 на все девять запросов, которые поступили за время расследования, а также передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующие о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

По данным МО РФ, сбившая MH17 ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.

Ранее в среду международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

МИД России, комментируя новые заявления международного следствия, вновь назвал голословными обвинения в адрес РФ, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. В ведомстве отвергли высказывания об отказе РФ сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание.

При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы совместной следственной группы.