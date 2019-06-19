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РИА Новости

Следствие по MH17 намерено установить личности экипажа "Бука"

Вчера, 22:21
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн - РИА Новости. Совместная следственная группа по крушению лайнера MH17, чьи выводы в России ранее назвали голословными, продолжит поиск свидетелей, которые могут предоставить данные об экипаже зенитной установки "Бук" и всей цепочки принятия решений, заявил во вторник представитель национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.
"Наше решение об уголовном преследовании четырех человек не означает, что расследование завершается. Множество людей сыграли свою роль в крушении самолета. Следствие продолжит установление экипажа "Бука", а также людей, которые занимали важное место в командной цепочке в РФ с точки зрения военной поддержки Восточной Украины", - заявил он.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Вчера, 15:58
"Русский след" из соцсетей. Следствие по крушению MH17 назвало фамилииСледственная группа, которая выясняет причины гибели рейса MH17, озвучила "новые данные", среди подозреваемых названы россияне. В итоге вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
По его словам, новый "призыв к свидетелям нацелен на то, чтобы максимально прояснить всю цепочку ответственности".
"В прошлом году мы задавали ряд вопросов об экипаже "Бука" и о самой установке. Конечно, мы зададим эти вопросы РФ", - сказал он, заявив, что с российской стороны "не видят оснований отвечать на эти вопросы".
"Но даже без этого сотрудничества мы продвинулись в нашем расследовании", - считает он.
Как ранее заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона ответила международным следователям по крушению MH17 на все девять запросов, которые поступили за время расследования, а также передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующие о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 19:31
Зеленский прокомментировал выводы следственной группы по MH17
По данным МО РФ, сбившая MH17 ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.
Ранее в среду международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
МИД России, комментируя новые заявления международного следствия, вновь назвал голословными обвинения в адрес РФ, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. В ведомстве отвергли высказывания об отказе РФ сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Вчера, 12:19
Политолог рассказал, кто стоит за вбросом по МН17Международная следственная группа по катастрофе рейса MH17 представит в среду "новые данные" расследования. Перед этим в СМИ появились имена предполагаемых фигурантов. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik оценил эту публикацию.
При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы совместной следственной группы.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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