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РИА Новости

Студия "Квартал 95" объявила кастинг на роль президента Украины

Вчера, 22:10
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© Фото : официальный канал "Студия Квартал 95 Online" на YoutubeВыступление украинского юмористического коллектива "Квартал 95"
Выступление украинского юмористического коллектива Квартал 95
© Фото : официальный канал "Студия Квартал 95 Online" на Youtube
Выступление украинского юмористического коллектива "Квартал 95". Архивное фото
КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Студия "Квартал 95" объявила кастинг на роль президента Украины в передаче "Вечерний квартал", актер должен "показать Зеленского" так, чтобы "поверили охранники" в администрации главы государства.
"Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины", — говорится в сообщении на сайте студии.
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В студии добавили, что в конкурсе может принять участие любой желающий, "главное - продемонстрировать голос с хрипотцой".
Отмечается, что актер должен "показать Зеленского так, чтобы поверили не только близкие, но и охранники на проходной администрации президента". "Лучшего "Зеленского" ожидает появление на концерте-съемке "Вечернего квартала", - говорится в сообщении.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Бизнес-партнер президента Борис Шефир и Зеленский являются совладельцами группы компаний "Квартал 95". Президент Украины 1 мая назначил его брата Сергея Шефира своим первым помощником. Ранее Зеленский заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост президента.
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