КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Студия "Квартал 95" объявила кастинг на роль президента Украины в передаче "Вечерний квартал", актер должен "показать Зеленского" так, чтобы "поверили охранники" в администрации главы государства.

"Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины", — говорится в сообщении на сайте студии.

В студии добавили, что в конкурсе может принять участие любой желающий, "главное - продемонстрировать голос с хрипотцой".

Отмечается, что актер должен "показать Зеленского так, чтобы поверили не только близкие, но и охранники на проходной администрации президента". "Лучшего "Зеленского" ожидает появление на концерте-съемке "Вечернего квартала", - говорится в сообщении.