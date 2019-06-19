КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Студия "Квартал 95" объявила кастинг на роль президента Украины в передаче "Вечерний квартал", актер должен "показать Зеленского" так, чтобы "поверили охранники" в администрации главы государства.
"Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины", — говорится в сообщении на сайте студии.
В студии добавили, что в конкурсе может принять участие любой желающий, "главное - продемонстрировать голос с хрипотцой".
Отмечается, что актер должен "показать Зеленского так, чтобы поверили не только близкие, но и охранники на проходной администрации президента". "Лучшего "Зеленского" ожидает появление на концерте-съемке "Вечернего квартала", - говорится в сообщении.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Бизнес-партнер президента Борис Шефир и Зеленский являются совладельцами группы компаний "Квартал 95". Президент Украины 1 мая назначил его брата Сергея Шефира своим первым помощником. Ранее Зеленский заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост президента.